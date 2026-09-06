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EUROSTAT

Gdje se u Europskoj uniji proizvodi najviše piva? Evo kako stoji Hrvatska

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Hina
|
06. ruj. 2026. 10:00
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Pivo UNSPLASH
Ilustracija: Josh Olalde on Unsplash

Tijekom prošle godine države Europske unije proizvele su 34,4 milijarde litara piva što je blagi pad od 0,7 posto u usporedbi s 2024. godinom, ali porast od 2,2 posto u usporedbi s 2020. godinom, objavio je Eurostat.

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Eurostat je ranije ovog tjedna objavio da je većina proizvedenog piva, 32,3 milijarde litara, sadržavala je više od 0,5 posto alkohola, dok je pivo s niskim udjelom alkohola (ispod 0,5 posto) i bezalkoholno pivo činilo 2,1 milijardu litara.

Njemačka je bila vodeći proizvođač piva u EU u 2025. godini, s proizvedenih 7,4 milijarde litara piva (21,6 posto prodane proizvodnje EU).

Španjolska je bila druga sa proizvodnjom od 5,3 milijarde litara i udjelom od 15,5 posto, a slijedila ju je Poljska (3,5 milijardi litara; udjel 10,2 posto).

Popis prvih pet upotpunile su Nizozemska (2,4 milijarde litara, udjel 6,9 posto) i Francuska (2,1 milijarda litara, udjel šest posto).

Hrvatska je prošle godine proizvela oko 313 milijuna litara piva s udjelom alkohola većim od 0,5 posto, što je 2,6 posto ili oko osam milijuna litara manje nego pretprošle godine.

Teme
alkohol eurostat pivo proizvodnja

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