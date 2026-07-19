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Prirodni GLP-1: Zaboravite Ozempic, evo kako ga povećati pojedinim namirnicama
GLP-1 je hormon i dio terapije Ozempica ili Mounjaroa koja se koristi za smanjeni unos hrane, gubitak težine, ali i za tretiranje dijabetesa tipa 1.
Osim toga postoji i prirodni GLP-1, točnije postoji određena hrana koja povećava razinu GLP-1 i dovodi do navedenih učinaka.
Prirodni GLP-1, odnosno povećana razina GLP-1 se može postići pojedinim namirnicama kojima se onda regulira šećer u krvi, usporava probava, produljuje osjećaj sitosti i kontrolira tjelesna težina. U ove namirnice spada hrana bogata proteinima, zdravim mastima i vlaknima.
Osim toga, važnu ulogu će imati i određene životne navike.
Kako djeluje prirodni GLP-1?
U posljednje je vrijeme u središtu mnogih dijeta upravo GLP-1 hormon. Dok se većinom dobiva kroz određene terapije, postoje i namirnice koje potiču prirodno lučenje ovog hormona, odnosno koje podižu njegovu razinu u tijelu.
Rezultat je smanjenje lučenja glukagona, hormona koji povisuje razinu glukoze, regulacija šećera u krvi i usporavanje probave. Osim toga, ovaj se hormon najčešće koristi kao terapija za dijabetes tipa 2.
Kako do povećanog prirodnog GLP-1?
Prirodni GLP-1 se može povećati pojedinim namirnicama. To su:
1. Jaja
Jaja su bogata proteinima i mononezasićenim mastima koje mogu imati ulogu u lučenju GLP-1. Istraživanja iz 2020. pokazuju da su bjelanjci posebno koristi za lučenje navedenog hormona.
2. Orašasti plodovi
Orašasti plodovi sadrže vlakna, proteine, zdrave masti i upravo zato utječu na povećanje GLP-1 u tijelu. Ovdje spadaju bademi, kikiriki i pistacio. Orašasti plodovi usporavaju probavu, dok zdrave masnoće mogu pomoći u inzulinskoj osjetljivosti.
3. Žitarice
Žitarice koje sadrže puno vlakna, poput zobi, ječma ili cjelovite pšenice mogu također povećati razinu GLP-1 hormona u tijelu. One daju dulji osjećaj sitosti i usporavaju probavu.
4. Povrće
Osim što je zdravo, povrće poput prokulica, brokule i mrkve sadrži visoke količine vlakana i vitamina pa mogu pomoći u regulaciji razine šećeri u krvi i potencijalno utjecati na razinu GLP-1.
Ipak, ovdje je važno obratiti pažnju na jednu stvar, a to je da se povrće konzumira prije ugljikohidrata jer će se na taj način stablizirati razina glukoze, a samim time će i razina GLP-1 ostati stabilna.
5. Proteini
Bilo koja hrana koja sadrži proteine, a u prvom redu tu spadaju meso ili jaja će utjecati na GLP-1. Osim toga, pomoći može i proteinski prah.
Životne navike i prirodni GLP-1
Osim ovih namirnica, važno je i smanjiti slatko i rafinirane ugljikohidrate koji preplavljuju organizam glukozom i koji onda uzrokuju skokove i padove šećera u krvi, a to onda utječe i na ravnotežu hormona, uključujući GLP-1.
Također, spavanje ima važnu ulogu za ravnotežu hormona, dok će ravnotežu poboljšati i tjelesna aktivnost ili barem šetnja.
Stres je još jedna stvar koja utječe na GLP-1. Kronični stres povisuje razinu kortizola što onda može utjecati na proizvodnju GLP-1 i druge procese u tijelu.
Upravo je zato važno raditi stvari kojima će se regulirati stres, poput meditacije, joge, vježbi disanja ili slično.
Zaključak
Prirodni GLP-1 se može regulirati, odnosno pojedine namirnice i životne promjene mogu dovesti do povećanja njegove razine. Ovo je važno jer se time usporava probava, regulira razina šećera u krvi i na kraju dolazi do kontrole tjelesne težine. Ipak, važno je nove navike uvoditi postepeno.
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