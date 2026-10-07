Iranski dužnosnik o pregovorima: "Amerikanci imaju pravo iznositi svoje zahtjeve i ideje, ali..."

Vance je rekao da je osobno razgovarao s vojnim zapovjednicima na terenu kako bi procijenio stanje na bojištu. Odbacio je zabrinutost zbog nedostatka ključnog streljiva i dodao da iranske snage povremeno uspijevaju napasti trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu, ali uglavnom nisu u stanju spriječiti izvoz energenata kroz taj plovni put.