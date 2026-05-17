Zelenski je jedna od najvećih prepreka za mir, kaže bivša glasnogovornica ukrajinskog predsjednika

U svakom slučaju, u lipnju 2019., odmah nakon izbora Volodimira Zelenskog, Mendel je počela raditi kao njegova glasnogovornica. Izabrana je kroz otvoreni natječaj među 4000 kandidata, dvije godine je radila izravno sa Zelenskim i u početku mu je bila iskreno odana. S njim je radila do srpnja 2021. Podržala ga je kada je Rusija pokrenula invaziju 2022. i bila zahvalna što je ostao u zemlji. No od tada su se njezini stavovi o ukrajinskom predsjedniku radikalno promijenili. Naglašava da nema osobnu osvetu protiv njega, ali vjeruje da je Zelenski „jedna od najvećih prepreka miru danas”.