širi se val prijetnji
Kaos u Italiji: Čak 6300 škola primilo dojave o bombama, djeca evakuirana
Škole diljem Italije evakuirane su u srijedu nakon što je oko 6300 škola primilo dojave o bombama, što je najnoviji u nizu prijetnji i kibernetičkih napada diljem Europe usmjerenih na supermarkete, banke krvi, zračni promet i televizijske kuće.
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Škotska, Sjeverna Irska i Republika Irska priopćile su da je velik broj njihovih škola primio sličnu prijeteću poruku elektroničkom poštom iz inozemstva, no ona je ocijenjena kao lažna prijetnja i nije omela nastavu.
U Italiji su škole brzo zatvorene nakon zaprimljenih upozorenja, zbog čega su mnogi roditelji morali prekinuti svoje svakodnevne obveze kako bi došli po djecu.
Kopija poruke koju je vidio Reuters sadržavala je i prijetnju usmjerenu protiv premijerke Giorgie Meloni. Ona je izjavila da dojave o bombama ne predstavljaju nikakvu opasnost te da policija i druga javna tijela prate situaciju.
„Svi učenici premješteni su na sigurno mjesto i pod nadzorom su nastavnog osoblja”, obavijestila je jedna rimska škola roditelje putem aplikacije za razmjenu poruka.
Prema kopiji poruke koju je vidio Reuters, e-poruka zaprimljena u Italiji bila je potpisana imenom „Mihail Andropov, vođa pokrajine Misoginistana”.
Ista osoba, koja se predstavila tim imenom, preuzela je odgovornost i za prijeteće poruke o postavljenim bombama koje su u petak poslane uredništvima medija u Irskoj i Bugarskoj.
Neki europski dužnosnici sumnjaju da bi Rusija mogla stajati iza kampanje usmjerene na ometanje svakodnevnog života u europskim državama koje podupiru Ukrajinu nakon ruske invazije.
Rusija to poriče i optužuje Zapad za klevetničku kampanju.
Iran je također jedan od osumnjičenih. Francuska je u utorak pozvala iranskog veleposlanika nakon što je optužila Teheran za kibernetički napad kojim su prošlog tjedna onesposobljeni hladnjaci u stotinama supermarketa.
Iran je te optužbe odbacio kao „neosnovane i neprijateljske”.
Talijanski ministar obrane Guido Crosetto izjavio je u srijedu da su prijetnje dio jasne strategije „širenja straha i izazivanja tjeskobe”, izvijestila je novinska agencija Adnkronos.
„Nije uvijek riječ o djelovanju stranih država ili neprijateljskih skupina. Postoje i ljudi koji žele privući pozornost te luđaci koji u ovakvim trenucima jedva čekaju izazvati teror u nekom gradu ili regiji”, dodao je.
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