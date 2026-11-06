Što se događa?
Kaos na europskom nebu se nastavlja: Nove dojave o bombama u zrakoplovima
Zrakoplov Ryanaira, koji je letio iz Rima za Lisabon, sletio je jutros oko 8 sati, nakon čega su nadležne službe poduzele odgovarajuće mjere.
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Niz dojava o bombama u zrakoplovima diljem Europe nastavio se i u petak, a pogođena su još dva leta. Najnovija sigurnosna uzbuna odnosila se na Ryanair koji je iz Rima letio za Lisabon, javlja Euronews.
Prema izvješćima, upozorenje o mogućoj eksplozivnoj napravi u zrakoplovu stiglo je anonimnim telefonskim pozivom kontrolnom tornju rimske zračne luke Fiumicino.
Zasebno je CNN Portugal izvijestio da je portugalska Policija javne sigurnosti (PSP) primila telefonski poziv osobe koja se predstavila kao „službenik za provođenje zakona”, upozorivši na moguću eksplozivnu napravu u zrakoplovu. Prema navodima medija, identitet pozivatelja provjerila je portugalska pravosudna policija (PJ).
Ryanair je sletio u lisabonsku zračnu luku Humberto Delgado nešto prije 8 sati. Nadležne službe istražuju prijetnju, no zasad nema potvrde da se u zrakoplovu nalazila eksplozivna naprava.
Na upit Euronewsa, lisabonska zračna luka uputila je novinare na PSP, koji još nije potvrdio prijavljeni incident. Euronews je pokušao kontaktirati i pravosudnu policiju, ali odgovor nije dobio.
Još jedna dojava o bombi zabilježena je na letu Wizz Aira iz Praga za Rim. Zrakoplov je preusmjeren u Veneciju, gdje je sletio.
Najnoviji incidenti uslijedili su nakon vala dojava o bombama koje su u četvrtak pogodile najmanje 25 letova diljem Europe. Dužnosnici Europske unije poručili su da je još prerano utvrditi jesu li ti incidenti međusobno povezani.
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