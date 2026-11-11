Oglas

Rade Basta

Uhićen bivši srbijanski ministar gospodarstva

author
N1 Srbija
|
11. stu. 2026. 10:57
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
1700225788-rade-basta-goran-srda.format-avif.width-1200
Foto: Goran Srdanov/Nova.rs

Bivši ministar gospodarstva Srbije Rade Basta uhićen je po nalogu Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu zbog sumnje da je, dok je bio direktor Javnog komunalnog poduzeća „Beogradske elektrane”, oštetio to poduzeće za više desetaka milijuna dinara, potvrđeno je RTS-u.

Oglas

Rade Basta osumnjičen je da je odobravao neutemeljene donacije različitim sportskim klubovima, među kojima su manji nogometni i košarkaški klubovi te jedan konjički klub, piše RTS.

Pripadnici Službe za borbu protiv korupcije provode akciju uhićenja i pretrage prostorija, dodaje javni servis. Kako RTS neslužbeno doznaje, u tijeku je i privođenje još nekoliko osoba koje se povezuju s Bastom.

Smijenjen nakon što je zatražio uvođenje sankcija Rusiji

Rade Basta obnašao je dužnost ministra gospodarstva od listopada 2022. do 2023. godine, kada je razriješen dužnosti.

Tadašnji ministar smijenjen je nakon što je od Vlade zatražio da se „hitno izjasni o uvođenju sankcija Ruskoj Federaciji zbog agresije na Ukrajinu”, nakon čega je osnovao Pokret „Europski put”.

Na ministarsku dužnost imenovan je kao član Jedinstvene Srbije, stranke koja je također zatražila njegovu smjenu sa svih stranačkih i javnih dužnosti na koje ga je predložila, upravo zbog njegovih izjava o uvođenju sankcija Rusiji.

Teme
korupcija ministar gospodarstva rade basta sankcije rusiji uhićenje

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ