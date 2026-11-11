Rade Basta
Uhićen bivši srbijanski ministar gospodarstva
Bivši ministar gospodarstva Srbije Rade Basta uhićen je po nalogu Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu zbog sumnje da je, dok je bio direktor Javnog komunalnog poduzeća „Beogradske elektrane”, oštetio to poduzeće za više desetaka milijuna dinara, potvrđeno je RTS-u.
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Rade Basta osumnjičen je da je odobravao neutemeljene donacije različitim sportskim klubovima, među kojima su manji nogometni i košarkaški klubovi te jedan konjički klub, piše RTS.
Pripadnici Službe za borbu protiv korupcije provode akciju uhićenja i pretrage prostorija, dodaje javni servis. Kako RTS neslužbeno doznaje, u tijeku je i privođenje još nekoliko osoba koje se povezuju s Bastom.
Smijenjen nakon što je zatražio uvođenje sankcija Rusiji
Rade Basta obnašao je dužnost ministra gospodarstva od listopada 2022. do 2023. godine, kada je razriješen dužnosti.
Tadašnji ministar smijenjen je nakon što je od Vlade zatražio da se „hitno izjasni o uvođenju sankcija Ruskoj Federaciji zbog agresije na Ukrajinu”, nakon čega je osnovao Pokret „Europski put”.
Na ministarsku dužnost imenovan je kao član Jedinstvene Srbije, stranke koja je također zatražila njegovu smjenu sa svih stranačkih i javnih dužnosti na koje ga je predložila, upravo zbog njegovih izjava o uvođenju sankcija Rusiji.
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