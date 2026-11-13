njemački kancelar
Merz poslao poruku Trumpu: "Neki strahuju da bi se mogao ponoviti scenarij iz Anchoragea"
Njemački kancelar Friedrich Merz pozvao je u petak američkog predsjednika Donalda Trumpa da tijekom očekivanih razgovora o Ukrajini s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom sljedećeg tjedna u Kini ne priređuje iznenađenja europskim saveznicima.
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"Neki ovdje u Dublinu strahuju da bi se mogao ponoviti scenarij iz Anchoragea", rekao je Friedrich Merz, referirajući se na summit Donalda Trumpa i Vladimira Putina na Aljasci, koji su europski čelnici smatrali potencijalno ključnim trenutkom u nastojanjima da se okonča rat u Ukrajini.
"Stoga želim vrlo jasno prenijeti našu poruku Sjedinjenim Američkim Državama: molimo vas, bez iznenađenja. Nastavite djelovati kao dio 'tima Europe' i 'tima Ukrajine'", poručio je njemački kancelar.
Merz nastoji osigurati da se čelnici Europske unije u sklopu pregovora o dugoročnom proračunu Unije obvežu na nastavak potpore Ukrajini. Rekao je da je prijedlog dobio široku potporu, ali da je postizanje dogovora još daleko.
Nakon ovotjednih sastanaka američkih i ruskih predstavnika u Abu Dhabiju, očekuje se da će u idućim tjednima započeti sadržajni mirovni pregovori u kojima bi prvi put trebali sudjelovati i europski predstavnici, rekao je Merz. Odbacio je ruske zahtjeve da europska sigurnosna arhitektura bude u središtu pregovora, istaknuvši da takav okvir već postoji u obliku NATO-a.
"Predstojeći razgovori moraju se usredotočiti na jedno ključno pitanje: u kojem se okviru može zajamčiti sigurnost Ukrajine nakon postizanja mira? No najprije moramo postići taj mir", zaključio je Merz.
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