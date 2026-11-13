Nakon ovotjednih sastanaka američkih i ruskih predstavnika u Abu Dhabiju, očekuje se da će u idućim tjednima započeti sadržajni mirovni pregovori u kojima bi prvi put trebali sudjelovati i europski predstavnici, rekao je Merz. Odbacio je ruske zahtjeve da europska sigurnosna arhitektura bude u središtu pregovora, istaknuvši da takav okvir već postoji u obliku NATO-a.