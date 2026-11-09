TKO JE Ilse Aigner?
Merz želi ženu na čelu Njemačke: Predložio bavarsku konzervativku
Njemački kancelar Friedrich Merz u ponedjeljak je predložio konzervativnu bavarsku političarku Ilse Aigner za nasljednicu odlazećeg predsjednika države Franka-Waltera Steinmeiera.
Oglas
„S Ilsom Aigner Njemačka dobiva predsjednicu s dostojanstvom i srcem, predsjednicu koja upućuje u pravom smjeru i daje orijentaciju“, rekao je Friedrich Merz nakon sastanka predsjedništva vladajuće Kršćansko-demokratske unije (CDU).
Govoreći o političarki iz sestrinske Kršćansko-socijalne unije (CSU), Merz je rekao da je „krajnje vrijeme“ da na najvišu političku funkciju u zemlji dođe žena.
Aigner računa na potporu više stranaka
Aigner je na istoj konferenciji za tisak rekla kako će biti predstavnica „političkog centra“. „Činjenica da moju kandidaturu podržavaju ne samo stranke demokršćanske Unije CDU/CSU nego i socijaldemokrati i Zeleni važan je signal protiv populističkih i ekstremističkih snaga u našoj zemlji“, izjavila je Aigner, aktualna predsjednica pokrajinskog parlamenta Bavarske.
Stranke krajnje ljevice i desnice, Ljevica i Alternativa za Njemačku, nisu podržale Aigner i najavile su vlastite kandidate.
Izbor predsjednika zakazan za siječanj 2027.
Savezna skupština, ustavno tijelo koje se formira isključivo radi izbora predsjednika Njemačke, sastaje se 30. siječnja 2027.
Predsjednik Njemačke bira se na pet godina, a riječ je o isključivo reprezentativnoj funkciji s fokusom na predstavljanje Njemačke u inozemstvu.
Od nositelja najviše funkcije u zemlji ipak se očekuje da s vremena na vrijeme govorima ili inicijativama utječe na domaće političke prilike.
Aktualnom predsjedniku Frank-Walteru Steinmeieru iz Socijaldemokratske stranke istječe drugi petogodišnji mandat i više se ne može kandidirati za šefa države.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas