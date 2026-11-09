Merz želi ženu na čelu Njemačke: Predložio bavarsku konzervativku

Aigner je na istoj konferenciji za tisak rekla kako će biti predstavnica „političkog centra“. „Činjenica da moju kandidaturu podržavaju ne samo stranke demokršćanske Unije CDU/CSU nego i socijaldemokrati i Zeleni važan je signal protiv populističkih i ekstremističkih snaga u našoj zemlji“, izjavila je Aigner, aktualna predsjednica pokrajinskog parlamenta Bavarske.