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"DOŠLO JE VRIJEME ZA TO"

Merkel želi ženu za predsjednicu Njemačke, prvi put u povijesti zemlje

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Hina
|
30. lis. 2026. 19:35
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Former German Chancellor Angela Merkel speaks during the presentation of her book 'Freedom', ten years after aid package for Greece, at the Stavros Niarchos Foundation Cultural Center
Angelos TZORTZINIS / AFP

Bivša njemačka kancelarka Angela Merkel u petak se zauzela za to da žena naslijedi predsjednika Frank-Waltera Steinmeiera nakon što mu u ožujku iduće godine istekne drugi petogodišnji mandat.

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"U 77 godina povijesti Savezne Republike Njemačke nikada nismo imali predsjednicu", rekla je Merkel u intervjuu za MagentaTV.

Bivša kancelarka iz redova Kršćansko-demokratske unije (CDU) poručila je u emisiji Bestbesetzung da bi se svi trebali zapitati "nije li napokon došlo vrijeme za to".

"Poznajem žene koje bi mogle obnašati tu dužnost", istaknula je Merkel, no nije željela otkriti na koga misli.

Novi njemački predsjednik bit će izabran 30. siječnja na Saveznoj skupštini, posebnom ustavnom tijelu koje se saziva svakih pet godina isključivo radi izbora šefa države.

Čelnik Kršćansko-socijalne unije (CSU), bavarske sestrinske stranke CDU-a, Markus Söder već se mjesecima zauzima za to da Steinmeiera naslijedi predsjednica bavarskog parlamenta Ilse Aigner.

Među ostalim imenima koja se spominju unutar konzervativnog bloka su predsjednica Bundestaga Julia Klöckner, ministrica obrazovanja Karin Prien i bivša predsjednica CDU-a Annegret Kramp-Karrenbauer.

Teme
angela merkel njemačka predsjednički izbori njemačka

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