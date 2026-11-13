"DUBOKO ŽALIMO"
Microsoft se ispričao zbog globalnog pada svojih usluga
Microsoft se u petak ispričao zbog globalnog pada svojih internetskih alata, poput Outlooka, koji od četvrtka pogađa brojne korisnike i organizacije diljem svijeta, te izvijestio o "širokom oporavku" svojih usluga.
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"Duboko žalimo zbog poteškoća koje je ovaj incident prouzročio našim klijentima i partnerima. Znamo kakvo povjerenje polažu u naše usluge i tu odgovornost shvaćamo vrlo ozbiljno", priopćila je tvrtka na platformi X.
Poteškoće, koje su počele zbog "velikog opterećenja" infrastrukture tvrtke, zahvatile su njezin servis e-pošte Outlook, kao i komunikacijsku platformu Teams te asistenta temeljenog na umjetnoj inteligenciji Copilot, navodi američki div.
Tvrtka je u petak izvijestila o "širokom oporavku" svojih usluga te dodala da su smetnje bile povezane s "tehničkim problemom, a ne s kibernetičkim napadom ili umjetnom inteligencijom".
"Riješili smo uzrok problema i nastavljamo s uspostavom usluga za pogođene klijente i regije", dodao je Microsoft.
Novi pad Microsoftovih sustava proširio se u četvrtak na globalnoj razini i onesposobio njegove proizvode u najmanje 74 zemlje i teritorija na američkom kontinentu, u Europi, Aziji i Africi, pokazuju podaci stranice za praćenje prekida rada Downdetector.
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