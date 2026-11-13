SPORAN JE I JEDAN DETALJ
Slučaj Periš: Policija htjela uhititi sve iz sobe, istražuju moguće lažiranje dokumentacije
Policija je obitelji Kristiana Josipa Periša, koji je preminuo u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, prilikom dolaska u postaju umjesto kaznene prijave sastavila službenu bilješku, a sada se, osim okolnosti njegove smrti, istražuju i moguće zataškavanje događaja te nepravilnosti u bolničkoj dokumentaciji.
Istraga o smrti Kristiana Josipa Periša proširila se na sve osobe koje su se nalazile u sobi 11A u trenutku njegova stradavanja. Prema informacijama koje donosi novinarka Laura Šiprak u 24sata, istražuje se i je li bilo pokušaja zataškavanja događaja te tko je eventualno u tome sudjelovao.
Policija je 6. studenoga, tijekom uhićenja medicinskih tehničara, razmatrala mogućnost kaznenog prijavljivanja i drugih osoba koje su se nalazile u sobi. Kako piše Dušan Miljuž za Jutarnji list, policija je tada već imala iskaze svih osoba koje se pojavljuju na snimci, uključujući liječnicu koja se vidi, ali ne reagira. Ispitane su i medicinske sestre, još jedan medicinski tehničar te zaštitar.
Na temelju prikupljenih iskaza policija je bila sklona prijaviti i ostale prisutne, no tužiteljstvo je odlučilo da se kaznene prijave podnesu samo protiv četvorice medicinskih tehničara.
Oni su sljedećeg dana privedeni na tužiteljstvo, gdje su ispitani. Trojica su odlučila braniti se šutnjom, dok je četvrti iznio svoju obranu. Dan nakon toga određen im je istražni zatvor.
Osim osoba koje su bile u sobi 11A, istražitelji sada provjeravaju i odgovornost nadređenih liječnika te ravnateljice Klinike za psihijatriju Sveti Ivan. Međutim, u tom dijelu istrage ne istražuje se sumnja na ubojstvo, nego moguće zataškavanje događaja.
Je li Periš bio intubiran?
U središtu provjera je bolnička dokumentacija, odnosno osobe koje su je sastavljale i potpisivale. Inspekcija Ministarstva zdravstva, naime, utvrdila je nelogičnosti i odstupanja između službenih zapisa, snimke nadzornih kamera i onoga što se doista dogodilo.
Jedna od spornih okolnosti odnosi se na intubaciju. Starija liječnica obitelji je usmeno spomenula taj postupak kada su je pitali kako su nastale ozljede na Periševu licu i vratu te krv koju su primijetili. Međutim, intubacija se poslije ne navodi u medicinskoj dokumentaciji.
U dokumentima se spominje I-gel, pomagalo od mekane termoplastike nalik gelu, koje se tijekom reanimacije koristi za održavanje prohodnosti dišnih putova. Ono može izazvati manje ogrebotine ako je osoba pri svijesti, no Periš u tom trenutku nije bio.
Istražuje se i odgovornost osoblja koje nije reagiralo na napad
Osim toga, takvo pomagalo ne objašnjava ozljede vrata. S druge strane, policija je opisala da se na snimci vidi pritisak na Perišev vrat, što bi moglo objasniti ozljede koje je uočila njegova obitelj.
Ni prilikom slanja tijela na obdukciju u okolnostima smrti nije navedeno nasilje. Zbog svih tih okolnosti pojavila se sumnja da bi netko mogao odgovarati i zbog krivotvorenja službene isprave.
Istražuje se i moguće nepružanje pomoći, odnosno odgovornost osoblja koje je promatralo napad, a nije reagiralo.
Zahtjevi Periševe obitelji
Obitelj Kristiana Josipa Periša zatražila je u petak ispitivanje svih zdravstvenih djelatnika prisutnih tijekom njegova sputavanja, izmjene propisa o primjeni mjera prisile i obvezan videonadzor takvih postupaka.
„Tražimo da se ispitaju svi sudionici koji su te večeri bili u sobi: medicinski tehničari, medicinske sestre i liječnici. Želimo znati tko je što vidio, zašto nitko nije zaustavio postupak i zašto u izvješćima ne piše što se stvarno dogodilo”, navodi obitelj u jednom od pet zahtjeva objavljenih na internetskoj stranici kristianjosipperis.hr, pokrenutoj pod sloganom „Nećete nas ugušiti”.
Među zahtjevima su izmjene Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama i Pravilnika o mjerama prisile kako bi se izričito zabranilo pokrivanje lica pacijentima i svi postupci koji otežavaju disanje.
Obitelj predlaže i da se svaka primjena sputavanja odmah prijavi Državnom povjerenstvu za zaštitu osoba s duševnim smetnjama, a svaka smrt ili teška ozljeda tijekom sputavanja policiji.
Traže i obvezan videonadzor svih postupaka sputavanja, trenutačan pregled snimki nakon svakog postupka te njihovo čuvanje najmanje šest mjeseci.
Obitelj je najavila da će naknadno objaviti i dodatne zahtjeve. Na istoj internetskoj stranici obitelj je pozvala građane na komemoraciju u spomen na Kristiana Josipa Periša 21. studenoga na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, uz poziv da ponesu bijele jastuke kao simbol protivljenja nasilnom postupanju prema pacijentima.
„Jastuk se stavlja pod glavu bolesnika, a ne na njegovo lice. Jednim jastukom gušili su čovjeka. Tisućama jastuka tražimo da se to više nikad ne ponovi. Nećete nas ugušiti!”, poručila je obitelj.
Mrsić: Ravnateljica je trebala reagirati ranije
Miranda Mrsića, koji je podnio ostavku na mjesto predsjednika Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Sveti Ivan, novinari 24sata pitali su mogu li se ozljede poput onih na Periševu tijelu zamijeniti s ozljedama nastalima gušenjem.
"To morate pitati doktoricu koja je to izrekla. Da se mene pitalo, ja bih procijenio prema svojem, ali ne mogu ovako, niti sam vidio tijelo, niti sam vidio ozljede. Prema tome, ne mogu suditi je li to točno ili nije", odgovorio je Mrsić.
Upitan je i je li uobičajeno da se obitelji ne dopusti vidjeti tijelo preminule osobe.
"Praksa nije. Dakle, u svakom slučaju, to je nešto što smo dužni prema pokojniku. Ponekad se to desi, ponekad se ne desi. To je stvar obitelji i svega ostaloga koji je uz to", rekao je.
Novinari su ga pitali i tko je u bolnici trebao pozvati policiju nakon što je Periš pretučen, s obzirom na to da se na snimci vidi što se događalo.
Mrsić je odgovorio da je prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti ravnateljica, zajedno s upravom, dužna obavijestiti Ministarstvo zdravstva u slučaju sumnje na nasilnu smrt ili smrti koja nastupi unutar 24 sata. Nakon toga potrebno je pokrenuti odgovarajuće postupke, uključujući obavještavanje policije ili Državnog odvjetništva.
Objasnio je da je ravnateljica najprije pokrenula unutarnji nadzor, što je uobičajen postupak. Budući da izvješća nisu pristizala, posumnjala je da nešto nije u redu, a snimke je pregledala tek dva tjedna poslije. Nakon što je utvrdila što se dogodilo, odmah je obavijestila nadležne.
"Isti čas je prijavila. Isti čas smo i mi u Upravnom vijeću doznali, išla je odmah prijava policiji, izvanredni otkaz. Dakle, od tog trenutka je sve napravljeno onako kako je trebalo napraviti, ali jasno je – trebalo je napraviti dva tjedna ranije", kazao je Mrsić.
Obitelj u policiji nije dobila potvrdu kaznene prijave
Mrsića su pitali i vjeruje li ravnateljici koja je inspekciji rekla da nije znala kako je dužna prijaviti događaj Ministarstvu zdravstva.
"To morate pitati ravnateljicu, ona nije prijavila tad kad je trebalo. Ona je morala prijaviti sedam dana nakon događaja, prijavila je 14 dana nakon događaja, ali to morate pitati ravnateljicu", odgovorio je.
Na pitanje kako je moguće da osoba koja je imenovana na čelo klinike nije upoznata s pravilima postupanja, poručio je da je to također pitanje za ravnateljicu, koja se nakon imenovanja trebala upoznati sa svim zakonima i pravilima kojih se mora pridržavati.
Prema informacijama 24sata, obitelj Periš 22. listopada poslijepodne otišla je u Policijsku postaju Črnomerec s namjerom podnošenja kaznene prijave. Međutim, dežurna policijska službenica umjesto toga sastavila je službenu bilješku.
Riječ je o internom policijskom dokumentu koji služi kao evidencija i osnova za daljnje postupanje, ali nije isto što i kaznena prijava.
Obitelj, koja nije dio policijskog sustava, nije morala znati razliku između tih dokumenata, no morala joj je biti omogućena mogućnost podnošenja kaznene prijave.
Osim toga, članovima obitelji navodno je rečeno da će se snimke zatražiti tek nakon što bude dovršena obdukcija, o čemu je ranije također pisao taj portal.
Nakon odlaska iz policijske postaje obitelj je o svemu obavijestila odvjetnika. On je, zabrinut zbog načina na koji je policija postupila, dan poslije, nakon što je dobio svu potrebnu dokumentaciju, podnio kaznenu prijavu i policiji i DORH-u.
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