Policija je 6. studenoga, tijekom uhićenja medicinskih tehničara, razmatrala mogućnost kaznenog prijavljivanja i drugih osoba koje su se nalazile u sobi. Kako piše Dušan Miljuž za Jutarnji list, policija je tada već imala iskaze svih osoba koje se pojavljuju na snimci, uključujući liječnicu koja se vidi, ali ne reagira. Ispitane su i medicinske sestre, još jedan medicinski tehničar te zaštitar.