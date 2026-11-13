Puhovski: Javnost mora moći vidjeti snimku iz bolnice Jankomir, a politika se treba baviti tim slučajem

"Naprosto sam zaprepašten time kako se HND malograđanski skandalizira nad time da se vide lica ljudi koji nekome oduzimaju život ili lice nekoga kome su uzeli život. Prije par godina priča u kojoj se radilo o Georgeu Floydu (više o tom slučaju OVDJE) jasno je razriješena tako da je rečeno kako javnost, kada se nekome uzima život u javnom prostoru, mora moći to vidjeti. Kod nas je u zakon ubačena glupa malograđanska fraza o "uznemiravanju javnosti". Tko je uznemiren nek' ne gleda. Ali snimku situacije u kojoj se u jednoj javnoj bolnici de facto uzima život osobi koja je već pod fizičkom stegom i ne može se micati ne samo da je potrebno, nego je po mom sudu i nužno vidjeti. Ta snimka je osvješćujući element, imala je funkciju lječidbenog šoka."