O čemu govorimo kada govorimo o palestinskom pravu na otpor protiv izraelske okupacije?

Obrazovanje otkriva posljedice koje se protežu kroz generacije. Procjena koju je UNESCO predstavio u studenome 2025. pokazala je da je 95 posto visokoškolskih kampusa u Gazi oštećeno ili uništeno, pri čemu su 22 od njih ukupno 38 potpuno uništena. OCHA je u rujnu 2026. izvijestila da približno 200.000 djece nema pristup organiziranom obrazovanju. Ti gubici ugrožavaju znanje i stručne kapacitete ključne za budući oporavak.