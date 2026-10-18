Izraelski ministar obrane o Libanonu: "Sravnili smo sva naselja sa zemljom, 23.000 kuća smo potpuno uništili"

Ministar obrane naglasio je da Izrael primjenjuje „model Gaze“, gdje su, kako je naveo, ostvarili svoje „ciljeve“ nakon što su uništili između 70 i 80 posto teritorija Pojasa Gaze. UN-ova specijalna komisija, kao i brojne međunarodne humanitarne organizacije proglasile su izraelski rat u Gazi genocidom. Istaknuo je da im je cilj isti „model razaranja“ primijeniti i na južni Libanon.