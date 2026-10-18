"Model Gaze"
Izraelski ministar obrane o Libanonu: "Sravnili smo sva naselja sa zemljom, 23.000 kuća smo potpuno uništili"
Izraelski ministar obrane Israel Katz izjavio je ove subote tijekom službenog posjeta da je širok pojas južnog Libanona, koji se proteže od granice preko cijele takozvane sigurnosne zone do Plave linije, „uništen“ te naglasio da ondje „više nema stanovnika“ zbog izraelske vojne ofenzive na tom području.
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"Sva su naselja sravnjena sa zemljom, oko 23.000 kuća potpuno je uništeno i srušeno. Pritom uopće ne govorim o onome što se nalazi pod zemljom, o tunelima. Sve je uništeno“, ustvrdio je Israel Katz, koji je tijekom posjeta pohvalio snage raspoređene na terenu zbog rezultata operacije, prenosi Democrata.
Ministar obrane naglasio je da Izrael primjenjuje „model Gaze“, gdje su, kako je naveo, ostvarili svoje „ciljeve“ nakon što su uništili između 70 i 80 posto teritorija Pojasa Gaze. UN-ova specijalna komisija, kao i brojne međunarodne humanitarne organizacije proglasile su izraelski rat u Gazi genocidom. Istaknuo je da im je cilj isti „model razaranja“ primijeniti i na južni Libanon.
Israeli Defense Minister Israel Katz on Lebanon: Look at what is happening in Lebanon. Today, more than 60 villages in southern Lebanon, beginning with those adjacent to the border, and beyond that, throughout the entire security zone up to the Yellow Line, an area of 700 square kilometers, are destroyed. All the villages have been wiped out. Twenty-three thousand houses, all destroyed, demolished. I am not even talking about what is underground, about the tunnels. Everything has been destroyed. There are no residents there. Two hundred thousand residents are outside. This is the Gaza model. And this is the model we are implementing.— Clash Report (@clashreport) October 17, 2026
Sve se to događa unatoč sporazumu potpisanom u lipnju, kojim su bili predviđeni prekid vatre i postupno povlačenje izraelskih snaga s juga zemlje. Međutim, izraelska vojska nastavila je izvoditi napade u različitim dijelovima regije, opravdavajući nastavak vojnih operacija sigurnosnim razlozima i odbijanjem šijitskog političkog i vojnog pokreta otpora Hezbolaha da prihvati sporazum.
S druge strane, u kontekstu rata koji su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli protiv Irana, Katz je naveo da je na Teheran bačeno 35.000 bombi te izjavio da su „potpuno spremni“ napasti Islamsku Republiku svom svojom „golemom silom“.
Ministar je također naglasio da će „ovoga puta“ među mete uključiti i „energetske objekte“, smatrajući ih „ključnima za vraćanje Irana 40 godina unatrag“.
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