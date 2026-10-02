Propali napad u Leipzigu razotkrio širu je rusku operaciju napada u Europi

Kremlj je potom počeo sve više angažirati takozvane potrošne agente, među ostalim i preko kanala na Telegramu. Riječ je uglavnom o mlađim muškarcima u dobi od 20 do 30 godina koji govore ruski, dobro se snalaze u informatici i često imaju kriminalnu prošlost. Neki su ideološki motivirani, dok drugi to rade za novac i plaćeni su kriptovalutama.