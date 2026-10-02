VELIKI RAZMJERI
Propali napad u Leipzigu razotkrio širu je rusku operaciju napada u Europi
Incident u zračnoj luci u Leipzigu, gdje je zapaljiva naprava izazvala požar na DHL-ovu teretnom kontejneru, dio je niza incidenata koje zapadni obavještajni dužnosnici povezuju s ruskim pokušajima destabilizacije Europe.
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Da nije bilo kašnjenja poveznog leta, zapaljiva naprava vjerojatno bi se aktivirala u unutrašnjosti zrakoplova visoko iznad Europske unije. Umjesto toga, zapalila se na tlu u zračnoj luci u Leipzigu i izazvala požar na DHL-ovu kontejneru za zračni teret.
Zapadni obavještajni dužnosnici vjeruju da je napad, koji se dogodio u srpnju, bio svojevrsna proba ruskih agenata koji su planirali slične bombe postaviti na letove prema Sjedinjenim Državama.
"Već neko vrijeme pratimo agresivno djelovanje ruskih obavještajnih službi", rekao je Thomas Haldenwang, koji je nedavno odstupio s mjesta predsjednika njemačke Savezne službe za zaštitu ustavnog poretka.
"Rusija koristi cijeli raspoloživi alat, od utjecanja na političke rasprave i kibernetičkih napada na kritičnu infrastrukturu do sabotaže velikih razmjera", rekao je, prenosi Politico.
Ruski hibridni rat i "potrošni agenti"
Kremlj već dugo provodi takozvani hibridni rat protiv europskih država. On uključuje dezinformacijske kampanje, hakiranje, kibernetičke napade i uplitanje u izbore, s ciljem destabilizacije europskih društava te, posljednjih godina, slabljenja njihove potpore vojnoj pomoći Ukrajini.
Od početka ruske invazije punih razmjera na Ukrajinu 2022. godine, europske su vlade protjerale više od 700 ruskih špijuna koji su djelovali pod diplomatskim pokrićem.
Kremlj je potom počeo sve više angažirati takozvane potrošne agente, među ostalim i preko kanala na Telegramu. Riječ je uglavnom o mlađim muškarcima u dobi od 20 do 30 godina koji govore ruski, dobro se snalaze u informatici i često imaju kriminalnu prošlost. Neki su ideološki motivirani, dok drugi to rade za novac i plaćeni su kriptovalutama.
Obavještajni dužnosnici navode da je paket koji se zapalio u Leipzigu možda postavio upravo takav "potrošni agent", koji možda nije ni znao da postavlja zapaljivu bombu.
U travnju je u Ujedinjenom Kraljevstvu optužen jedan Britanac za provođenje neprijateljskih aktivnosti u korist Moskve.
Arndt Freytag von Loringhoven, bivši njemački veleposlanik i prvi šef obavještajne službe NATO-a, smatra da je ključno da Europa prepozna prijetnju i natjera Rusiju da za svoje djelovanje plati cijenu.
"Spavamo", rekao je von Loringhoven. "Agresivno ponašanje mora imati političku cijenu."
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