Može li Merz zaustaviti AfD i Ljevicu? "Morao bi pokazati čvrstu ruku, a nije za to"

"Parlamentarni izbori su tek 2029. i njihov rezultat uvelike ovisi o tome što će biti u SAD-u. Tko zna što je sve Donald Trump spreman napraviti i kakav će to imati utjecaj na Europu i ostatak svijeta. Zato Merz i ne misli otići već sad, vjeruje da se u nekoliko godina situacija može poboljšati za njega i CDU. Uostalom, treba uzeti u obzir da Ljevica nije toliko jaka nigdje osim u Berlinu (dobro stoji po anketama još samo u Leipzigu, Hamburgu i Erfurtu, nap.a.), a AfD ostvaruje pobjede u istočnonjemačkim pokrajinama, koje se oduvijek osjećaju zapostavljenima i kontriraju vladajućim strukturama. Ponavljam, za AfD je problem što ne može sastaviti vlast bez velikih stranaka, a one trenutno odbijaju koaliciju."