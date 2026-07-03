Trump u godinu dana zaradio milijardu dolara na kriptovalutama: "Ni moja djeca nisu imala laku sudbinu"

AFP/KENT NISHIMURA

Američki predsjednik Donald Trump branio je višemilijunske poslovne aktivnosti svoje obitelji i negirao sukob interesa s obzirom na obnašanje javne funkcije u razgovoru za američku televiziju CNBC, rekavši da u njegovim poslovima s kriptovalutama ništa nije bilo protuzakonito.

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U intervjuu za CNBC u Ovalnom uredu u četvrtak, Donald Trump je rekao da u njegovom kripto poslovanju nema ništa zabranjeno.

Nedavno objavljeni podaci o prihodima pokazuju da je Trump samo na kriptovalutama u 2025. godini zaradio više od milijardu dolara putem udjela u tvrtki u vlasništvu obitelji Trump.

Istovremeno, njegova je administracija značajno potaknula trgovanje digitalnim valutama otkako je započeo svoj drugi mandat.

Trump je rekao da nije imao saznanja o vlastitim investicijama. Njegova djeca upravljala su njegovim financijskim poslovima, posebno sin Eric i nije s njim o tome razgovarao.

"Nije ništa ilegalno, nema ništa loše u tome", rekao je Trump.

"Ni moja djeca nisu imala laku sudbinu"

Osamdesetogodišnji šef države rekao je da ni njegova djeca nisu imala laku sudbinu s njegovim mandatom.

Ured je bio "toliko moćan, toliko velik" da se gotovo svaki potez njegove djece mogao smatrati sukobom interesa. U načelu je svojoj djeci savjetovao da pokažu suzdržanost.

"I oni imaju život", rekao je američki predsjednik. Poslovali su puno prije nego što je uopće pomislio kandidirati se za predsjednika, rekao je.