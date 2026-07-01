Trumpove milijarde: Kriptovalute mu preoblikovale bogatstvo

Na upit Reutersa, glasnogovornica Bijele kuće Anna Kelly je zanijekala bilo kakav sukob interesa Trumpa i njegove obitelji. "Predsjednik Trump ponosno je učinio Sjedinjene Države svjetskom kripto prijestolnicom kroz svoje izvršne poteze. Svi potezi njega i administracije poduzimaju se u najboljem interesu američkog naroda - i svi takozvani novinari koji tvrde drugačije recikliraju isti, umorni, lažni narativ koji demokrati i tradicionalni mediji guraju već desetljeće“. poručila je Kelly.