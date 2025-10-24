CSI o međunarodnoj akciji i uhićenju pedofila: "Internet je postao prostor visokog rizika"

Utvrđeno je da se komunikacija između žrtava i počinitelja odvijala u prostorima obiteljskih kuća u vrijeme kada su roditelji bili prisutni u kući pa čak i u istoj prostoriji. Nadalje, neka djeca su s počiniteljem komunicirala putem izravnog video prijenosa čak i tijekom nastave u školi. Ove informacije razbijaju iluziju da je fizička prisutnost roditelja dovoljna zaštita. Predator je, putem pametnog telefona ili računala, bio prisutan u domovima djece i njihovih obitelji.