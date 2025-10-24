Policija je tijekom analize svih zlostavljajućih sadržaja potvrdila da se komunikacija između žrtava i počinitelja odvijala u prostorima obiteljskih kuća ili stanova gdje djeca prebivaju, u vrijeme kada su roditelji bili prisutni u kući pa čak i u istoj prostoriji. Neka djeca su s počiniteljem komunicirala putem izravnog video prijenosa čak i tijekom nastave u školi.