Magyar mijenja još jedan Orbanov zakon

"Možemo nedvosmisleno reći da ćemo promijeniti takav sustav: odluku u takvim slučajevima ne bi trebao donositi ministar, odnosno političar, nego stručnjaci koji su u stanju procijeniti uvjete pod kojima određeno dijete može ostvariti život koji će mu omogućiti da postane sretan član društva", rekao je Magyar odgovarajući na pitanje na brifingu za novinare.