Poljski pisac: "Nije bilo sumnje da će komunizam propasti"

Poljska nikad nije gubila nadu da će komunizam proći, bilo je samo straha da će dugo trajati, poručio je Antoni Libera, autor knjige "Madame", o zanesenjaku u doba komunizma, na predstavljanju prijevoda njegove knjige na hrvatski u ponedjeljak u Knjižari Fraktura.
"Nije bilo sumnje da će propasti", poručio je Antoni Libera, kazavši da se tada razmišljalo kako će književnost izgledati nakon komunizma, uz nadu da će se "osvetiti riječima". No, u Poljskoj nije došlo do književnog i intelektualnog razračunavanja, poručio je na predstavljanju romana, priče jednog sanjara u sivoj svakodnevici Poljske šezdesetih.
"Na primjer, nastala je književna nagrada Nike, koja je samu sebe proglasila najvećom nagradom", smatra autor, te ističe da "Madame" tu nagradu nije dobila, ali da je došla u finale Critics Choice Awardsa čim se pojavila u engleskome prijevodu.
Libera: Ne želim da se komunizam pamti kao "izgubljeno vrijeme"
Istaknuo je da je publika voljela knjigu, dok su kritičari zlobno tvrdili da se radi o lažnom svijetu, posebno kritizirajući njegov opis komunizma, za koji su tvrdili da je opisan kao mitska Arkadija, dok je stvarnost bila siva i dosadna. Libera objašnjava da je namjera njegovog junaka ta da on ne želi da se komunizam pamti kao "izgubljeno vrijeme".
Glavni junak, maturant, zaneseno sanja o slobodi, umjetnosti i velikim stvarima, no taj zanos pobijedi još jači, kada se zaljubi u tajanstvenu i karizmatičnu profesoricu francuskoga jezika, koja za njega predstavlja zapadnjačku neovisnost i eleganciju. Njegova opsesija profesoricom prerasta u živu unutrašnju revoluciju i potragu za identitetom, prema riječima u opisu na mrežnim stranicama izdavača, Frakture.
"Treba krenuti od toga da je cijela pripovijest knjiga u knjizi i roman o romanu. Cijeli tekst u knjizi je zapravo napisao moj junak", rekao je Libera.
Glavni lik ima aspiraciju postati pisac, no tijekom knjige ne znamo je li uspio. Otkrivamo da je ova knjiga, koju piše autor Libera, junakova treća knjiga, iako ju on sam ne bi nužno nazvao "Madame", objašnjava autor.
"On je sanjar koji želi postati glavni lik neke priče i boji se da mu to neće poći za rukom. Misli da je doživio poraz... a tekst ove knjige je njegovo Evanđelje", naglasio je.
Libera je za roman, koji je 1998. objavila krakovska izdavačka kuća Znak, dobio prvu nagradu, kazao je Dalibor Blažina, polonist i prevoditelj ovoga romana. Riječ je, kaže, o postmodernističkom romanu koji operira znanjem o književnosti. On je najprije slavu stekao kao prevoditelj i prijatelj Samuela Becketta i malo tko je očekivao da će "iznenaditi takvom knjigom". Knjiga je u Poljskoj objavljena u 250 tisuća primjeraka, do danas je prevedena na 25 jezika, a dio slave zahvaljuje činjenici da je ušla u školsku lektiru, kazao je.
"Madame" je na popisu sto najboljih poljskih romana svih vremena
Moderatorica, rusistica Ivana Peruško, istaknula je da se roman našao u popisu sto najboljih poljskih romana svih vremena. Njegove su glavne karakteristike parodija, ironija i igra, a glavni se lik "vješto poigrava konceptima žanra, forme, Bildungsromana, cenzure i progonstva", a najtočnije ga je opisati kao mistifikaciju, kazala je Peruško te dodala da nije ni modernistički niti postmodernistički.
Libera na to kaže da se prema određivanju romana kao postmodernističkog "osjeća sumnjičavo", iako je u njemu puno takvih principa.
Antoni Libera (Varšava, 1949.), pisac je, prevoditelj i kazališni redatelj. Nakon studija polonistike doktorirao je na Poljskoj akademiji znanosti obranivši disertaciju o književnom djelu Samuela Becketta. S Beckettovim je djelom debitirao i kao prevoditelj: preveo je na poljski sva njegova dramska djela te većinu proznih tekstova, eseja i pjesama, a kao kazališni redatelj njegove je drame postavio u Poljskoj, Londonu, Dublinu, New Yorku i Melbourneu. Preveo je i velik broj klasičnih grčkih i europskih dramskih i pjesničkih djela.
