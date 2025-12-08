Poljski pisac: "Nije bilo sumnje da će komunizam propasti"

Libera je za roman, koji je 1998. objavila krakovska izdavačka kuća Znak, dobio prvu nagradu, kazao je Dalibor Blažina, polonist i prevoditelj ovoga romana. Riječ je, kaže, o postmodernističkom romanu koji operira znanjem o književnosti. On je najprije slavu stekao kao prevoditelj i prijatelj Samuela Becketta i malo tko je očekivao da će "iznenaditi takvom knjigom". Knjiga je u Poljskoj objavljena u 250 tisuća primjeraka, do danas je prevedena na 25 jezika, a dio slave zahvaljuje činjenici da je ušla u školsku lektiru, kazao je.