Orbanova stranka
Državni tužitelji upali u prostorije stranke, Fidesz: "To je bez presedana još od pada komunizma"
Mađarska oporbena stranka Fidesz priopćila je u utorak da su državni tužitelji pretražili ured u kojem se nalaze njezini internetski poslužitelji te optužila novu vladu desnog centra da pokušava ugasiti njezino djelovanje.
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Fidesz je na svom Facebook profilu objavio da su istražitelji tužiteljstva bez prethodne najave došli u centar u kojem su smješteni poslužitelji stranke s namjerom zapljene cjelokupnog komunikacijskog sustava i baza podataka.
"Takav potez nije imao presedana u Mađarskoj od 1990. godine, odnosno od kraja komunizma", poručili su iz Fidesza, dodavši da će se suprotstaviti "tiraniji stranke Tisza".
Državno odvjetništvo i vladajuća stranka Tisza nisu zasad odgovorili na Reutersove upite za komentar. Premijer Peter Magyar napisao je na Facebooku da "očekuje informacije od državnog odvjetništva".
Magyar je u travnju uvjerljivo pobijedio Fidesz pod vodstvom Viktora Orbana, čime je okončana 16-godišnja vladavina nacionalističke stranke. Obećao je obnoviti demokratske standarde u Mađarskoj, koja je godinama bila u sukobu s Europskom unijom zbog pitanja vladavine prava, korupcije i manjinskih prava.
Tisza odbacuje optužbe da autoritarno postupa prema političkim protivnicima te najavljuje suzbijanje korupcije, za koju tvrdi da je bila raširena tijekom Orbanove vlasti.
Fidesz nije naveo gdje je pretraga provedena, no tužiteljstvo u južnoj mađarskoj županiji Bacs-Kiskun priopćilo je da je akcija povezana s istragom o zlouporabi sredstava i drugim kaznenim djelima u Nacionalnom kulturnom fondu (NKA).
Početkom godine mađarske vlasti pokrenule su kazneni postupak protiv više sadašnjih i bivših dužnosnika zbog odluka o dodjeli potpora NKA vrijednih više od 17 milijardi forinti, odnosno oko 53,9 milijuna dolara. Osumnjičeni su odbacili optužbe za nezakonitosti.
Postupak je pokrenut nakon navoda da je NKA netransparentnim postupkom usmjeravao milijarde forinti državnih potpora umjetnicima i organizacijama povezanim s Fideszom.
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