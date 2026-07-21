Državni tužitelji upali u prostorije stranke, Fidesz: "To je bez presedana još od pada komunizma"

Magyar je u travnju uvjerljivo pobijedio Fidesz pod vodstvom Viktora Orbana, čime je okončana 16-godišnja vladavina nacionalističke stranke. Obećao je obnoviti demokratske standarde u Mađarskoj, koja je godinama bila u sukobu s Europskom unijom zbog pitanja vladavine prava, korupcije i manjinskih prava.