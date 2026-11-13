Plenković pred čelnicima EU-a otvorio pitanje Crne Gore: Šest zahtjeva još nije ispunjeno

Hrvatska je sredinom prošlog mjeseca službeno dostavila državama članicama Europske unije i Crnoj Gori popis od osam zahtjeva koje Podgorica mora ispuniti prije završetka pregovora i ulaska u EU. Od tih osam zahtjeva, dva su već riješena, dok se preostalih šest i dalje mora ispuniti. Šest zahtjeva spada u poglavlje 23 o temeljnim pitanjima, a dva u poglavlje 31 Vanjska, sigurnosna i obrambena politika.