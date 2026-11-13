HRVATSKA NE ODUSTAJE OD UVJETA
Plenković pred čelnicima EU-a otvorio pitanje Crne Gore: Šest zahtjeva još nije ispunjeno
Premijer Andrej Plenković sastao se u petak u Dublinu prije početka neformalnog samita EU-a s predsjednikom Europskog vijeća Antoniom Costom i predsjednicom Komisije Ursulom von der Leyen s kojima je razgovarao o proširenju i ambicijama Crne Gore da do kraja ove godine završi pristupne pregovore.
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“Razgovarali smo o politici proširenja EU-a. Hrvatska podupire europsku perspektivu susjednih zemalja i zalaže se za nastavak procesa proširenja na temelju individualnih zasluga, provedbe reformi i ispunjavanja svih kriterija za članstvo”, objavio je Plenković na X-u.
Dodao je da su posebno razgovarali o Crnoj Gori i njezinoj ambiciji da pregovore zaključi do kraja 2026.
“Pojasnio sam poziciju Hrvatske, koja je tijekom cijelog pristupnog procesa Crne Gore bila konstruktivna. Dosad smo poduprli zatvaranje 23 pregovaračka poglavlja. Od crnogorskih vlasti očekujemo napredak u rješavanju pitanja koja se odnose na uvažavanje europskih vrijednosti i načela dobrosusjedskih odnosa u okviru poglavlja 23 i 31. Pritom je ključna politička volja s crnogorske strane”, objavio je Plenković.
Hrvatska je sredinom prošlog mjeseca službeno dostavila državama članicama Europske unije i Crnoj Gori popis od osam zahtjeva koje Podgorica mora ispuniti prije završetka pregovora i ulaska u EU. Od tih osam zahtjeva, dva su već riješena, dok se preostalih šest i dalje mora ispuniti. Šest zahtjeva spada u poglavlje 23 o temeljnim pitanjima, a dva u poglavlje 31 Vanjska, sigurnosna i obrambena politika.
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