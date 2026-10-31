Lučindanski susreti
Milanović: Što se mene tiče, Crna Gora je dobrodošla u Europsku uniju
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović poručio je u subotu u Zagrebu da je Crna Gora dobrodošla u Europsku uniju, iako smatra da se EU sve više pretvara u naddržavu.
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Istaknuo je i da je najveća vrijednost koju Crnogorci imaju njihova država.
Milanović je to rekao na 27. Lučindanskim susretima u Zagrebu, tradicionalnom okupljanju crnogorske zajednice u Hrvatskoj, kojemu je prisustvovao i crnogorski predsjednik Jakov Milatović. Dvojica predsjednika govorila su o odnosima dviju država i europskoj budućnosti Crne Gore.
„Crna Gora je kandidat za članstvo u Europskoj uniji, ide prema EU-u i neka dođe. Što se mene tiče, dobro je došla“, rekao je Milanović.
Istodobno je ponovio svoje kritike smjera u kojem se razvija Europska unija. Smatra da ona nadilazi svoje izvorne ovlasti i da bi se trebala više usredotočiti na slobodnu trgovinu, slobodu kretanja i usklađivanje pravila među članicama, a ne na stvaranje naddržave.
„Najveća stvar koju imate, to je vaša država. Crna Gora se ostvarila, a sve drugo su manji ili veći pomaci koji ne stoje na putu Crnoj Gori da bude uspješna, dobro vođena i relativno prosperitetna“, poručio je Milanović.
Poželio joj je da nastavi vlastitim putem, a obraćanje je završio stihovima crnogorskog vladara i pjesnika Petra II. Petrovića Njegoša.
Crnogorski predsjednik Jakov Milatović ocijenio je da su Crna Gora i Hrvatska prijateljske države te da je članstvo Crne Gore u Europskoj uniji u interesu obiju zemalja.
Naglasio je da unapređenje bilateralnih odnosa zahtijeva nastavak političkog dijaloga, prevladavanje postojećih izazova i jačanje međusobnog povjerenja.
„Naša je zajednička odgovornost da gradimo dobrosusjedske odnose, njegujemo otvoren dijalog, prevladavamo trenutačne izazove i jačamo međusobno povjerenje“, poručio je Milatović.
Manifestacija Lučindanski susreti posvećena je očuvanju crnogorskog kulturnog identiteta, tradicije i povezanosti s matičnom državom.
Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2021. godine, u Hrvatskoj živi 3.127 pripadnika crnogorske nacionalne manjine, odnosno 0,08 posto ukupnog stanovništva.
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