Imala je samo 19 godina i sanjala o poslu modela: Umjesto toga doživjela je pakao

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Amerikanka Mariah Rief imala je samo 19 godina kada se 2016. javila na oglas za posao modela. Umjesto prilike za zaradu, završila je kao žrtva organizirane mreže za trgovinu ljudima povezane s pornografskom stranicom GirlsDoPorn. Deset godina poslije javno govori o svojem iskustvu i zahtijeva stroža pravila za objavljivanje pornografskog sadržaja na internetu.

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Rief je oglas pronašla na Craigslistu i otputovala u hotel u San Diegu, vjerujući da je riječ o legitimnom poslu. Međutim, kada je ušla u hotelsku sobu, snimatelj joj je zapriječio izlaz, dok ju je unutra čekao drugi muškarac.

Govoreći za britanskiGuardian, prisjetila se traumatičnog djetinjstva i okolnosti zbog kojih je bila posebno ranjiva na manipulaciju. Smatra da su počinitelji upravo takve okolnosti znali iskoristiti.

Danas ima 29 godina i jedna je od žena čiji je slučaj završio kaznenim presudama. Prema njezinim riječima, najmanje 15 drugih žrtava iste mreže poslije je preminulo zbog samoubojstva ili predoziranja.

Vlasnik pornografske stranice osuđen na 27 godina zatvora

Istraga je otkrila da je mreža GirlsDoPorn lažnim oglasima za posao modela vrbovala i iskorištavala stotine žena.

Nekim žrtvama obećavali su da snimke nikada neće biti objavljene na internetu. Unatoč tome, sadržaj je završavao na pornografskim stranicama, a žene su nakon objave bile izložene uznemiravanju.

Vlasnik GirlsDoPorna Michael Pratt u rujnu 2025. osuđen je na 27 godina zatvora zbog trgovine ljudima. Nakon pokretanja postupka pobjegao je iz SAD-a i završio na FBI-jevu popisu deset najtraženijih bjegunaca. Uhićen je u Madridu krajem 2022. godine.

Zatvorske kazne dobili su i njegovi suradnici. Ruben Andre Garcia osuđen je na 20 godina, suvlasnik Matthew Wolfe na 14, snimatelj Theodore Gyi na četiri, a Douglas Wiederhold u siječnju 2026. također na četiri godine zatvora.

Još 2020. sud je skupini od 22 žene koje su tužile vlasnike stranice dosudio ukupno 12,7 milijuna dolara odštete.

Danas pomaže žrtvama i traži stroža pravila

Rief je u London stigla na poziv organizacije UK Feminista kako bi pred britanskim parlamentom govorila o potrebi strože regulacije pornografskih internetskih stranica.

Zalaže se za obveznu provjeru dobi i pristanka svih osoba koje se pojavljuju na snimkama prije njihove objave.

U međuvremenu je osnovala tvrtku Undox, koja pomaže ljudima ukloniti s interneta sadržaj objavljen bez njihova pristanka.

Podržava i zakonske promjene u Kaliforniji kojima bi se žrtvama omogućilo jednostavnije i brže uklanjanje takvih materijala s interneta.

Njezina je poruka da odgovornost za sprječavanje iskorištavanja ne smije biti samo na žrtvama, nego i na platformama koje takav sadržaj objavljuju.