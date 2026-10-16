NOVI ZAKON
U Britaniji uvode stroge kazne za nasilnu pornografiju: Evo što će biti zabranjeno
Britanska vlada najavila je da će od 6. studenoga u Engleskoj i Walesu biti zabranjeno posjedovanje i objavljivanje pornografskih sadržaja koji prikazuju gušenje i davljenje, seksualne odnose između srodnika te odrasle osobe koje glume djecu mlađu od 16 godina, prenosi BBC.
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Nove mjere uvedene su nakon revizije propisa iz 2025. godine, koja je pokazala da su prikazi gušenja vrlo rašireni na popularnim pornografskim stranicama te da pridonose normalizaciji takvog ponašanja među mladima.
Barunica Gabby Bertin, koja je vodila reviziju, pozdravila je izmjene zakona. Za agenciju Press Association izjavila je da one šalju jasnu poruku kako ekstremni i nasilni sadržaji koji mogu poticati štetno ponašanje u stvarnom životu nisu prihvatljivi.
U izvješću je naveden i primjer 14-godišnjaka koji je nastavnika pitao kako gušiti djevojke tijekom spolnog odnosa, uz upozorenje da oponašanje takvog ponašanja može imati ozbiljne posljedice.
Za objavljivanje zabranjenih sadržaja do pet godina zatvora
Gušenje bez pristanka žrtve već je kazneno djelo, ali prikazivanje takvih radnji na internetu dosad nije bilo protuzakonito.
Prema novim pravilima, za objavljivanje zabranjenih sadržaja predviđena je kazna do pet godina zatvora. To uključuje njihovo učitavanje, dijeljenje ili omogućavanje pristupa drugim osobama.
Za posjedovanje materijala u kojem odrasli glume djecu mlađu od 16 godina prijeti do tri godine zatvora, a za posjedovanje prikaza gušenja, davljenja ili određenih seksualnih odnosa između srodnika do dvije godine.
Zabrana obuhvaća i sadržaje pohranjene na mobitelima, računalima ili u oblaku, kao i određene prikaze odnosa između osoba povezanih po tazbini ili udomiteljskom odnosu, ako se jedna osoba predstavlja kao mlađa od 18 godina.
Ministrica pravosuđa Alex Davies-Jones naglasila je da cilj nije kažnjavanje bezazlenih seksualnih preferencija, nego sprječavanje normalizacije nasilja, osobito nad ženama. Pozvala je građane da izbrišu takve sadržaje i prestanu ih dijeliti.
Profesorica prava Clare McGlynn sa Sveučilišta u Durhamu ocijenila je za BBC da bi novi zakon mogao predstavljati prekretnicu u suzbijanju normalizacije seksualnog nasilja u pornografiji.
Ipak, upozorila je da će njegova učinkovitost ovisiti o brzini kojom će internetske platforme i regulatorna tijela uklanjati zabranjene sadržaje i sprječavati njihovo širenje. Naglasila je da glavni cilj nije kažnjavanje pojedinaca, nego promjena načina na koji se pornografski sadržaji distribuiraju na internetu.
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