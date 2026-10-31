„Njihov poslovni model temelji se na tome da vas zadrže angažiranima. Žele da ostanemo na platformi što je dulje moguće, a način na koji to postižu jest da nam neprestano nude nove sadržaje, ne nužno one koje smo tražili, nego i one ekstremnije, polarizirajuće i šokantnije. Nažalost, čini se da upravo takvi sadržaji privlače naše osnovne instinkte i potiču nas da nastavimo pretraživati.”