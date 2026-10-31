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Od bezazlenog klika do ekstremnog sadržaja: Kako pornografske platforme zadržavaju korisnike
Prije nekoliko godina pjevačica Billie Eilish u emisiji Howarda Sterna otvoreno je progovorila o tome kako je počela gledati pornografiju s otprilike 11 godina.
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„Jako me ljuti što je pornografija toliko popularna i jako sam ljuta na sebe jer sam mislila da je to u redu”, rekla je.
Eilish je postala ovisna o pornografiji, što je dovelo do problema. „Prvih nekoliko puta kada sam imala spolne odnose nisam govorila 'ne' stvarima koje nisu bile dobre”, rekla je. Imala je noćne more jer je sadržaj koji je gledala bio izrazito nasilan i zlostavljački.
Internetska pornografija industrija je vrijedna više milijuna dolara, a pokreću je algoritmi osmišljeni kako bi potaknuli korisnike da neprestano klikaju i traže još sadržaja. Ti algoritmi korisnicima nude sve ekstremnije sadržaje, često besplatno, čak i kada ih nisu sami tražili. To može uključivati pornografiju koja prikazuje davljenje, iskorištavanje ili incest, a takvi su sadržaji često i mizogini te rasistički, piše portal The Conversation.
„Ako pogledamo incest i davljenje, možemo se osvrnuti na istraživanja sadržaja iz 1980-ih, primjerice, kada takvog materijala gotovo da nije bilo”, rekla je Clare McGlynn, profesorica prava na Sveučilištu Durham u Ujedinjenom Kraljevstvu, u podcastu The Conversation Weekly. „Danas su i incest i davljenje postali uobičajeni sadržaji.”
U Ujedinjenom Kraljevstvu vlada će početkom studenoga zabraniti posjedovanje i objavljivanje pornografskog sadržaja koji prikazuje incest i davljenje. McGlynn, koja je surađivala s organizacijama civilnog društva u nastojanjima da se reguliraju ekstremni sadržaji, kaže da je riječ o „velikom koraku” kojim se šalje poruka o štetnosti „normalizacije seksualnog nasilja”.
McGlynn, koja je nedavno objavila knjigu o porastu ekstremne pornografije, kaže da velike internetske pornografske platforme usmjeravaju korisnike prema sve ekstremnijim sadržajima.
„Njihov poslovni model temelji se na tome da vas zadrže angažiranima. Žele da ostanemo na platformi što je dulje moguće, a način na koji to postižu jest da nam neprestano nude nove sadržaje, ne nužno one koje smo tražili, nego i one ekstremnije, polarizirajuće i šokantnije. Nažalost, čini se da upravo takvi sadržaji privlače naše osnovne instinkte i potiču nas da nastavimo pretraživati.”
McGlynn upozorava da velika dostupnost ekstremne i nasilne pornografije oblikuje seksualni život mladih ljudi te može povećati rizik od problematičnog ponašanja.
„Postoji istraživanje koje je pratilo 16.000 mladih ljudi i pokazalo da je učestalo gledanje pornografije, osobito u ranoj dobi, velik čimbenik rizika za problematično seksualno ponašanje dječaka u ranoj adolescenciji. Postoje i istraživanja provedena u Australiji i SAD-u koja pokazuju da, što više pornografije gledaju, to češće vide davljenje, a zatim češće navode da i sami prakticiraju davljenje.”
Izjava o sukobu interesa
Clare McGlynn ne radi ni za jednu tvrtku ili organizaciju koja bi mogla imati koristi od ovog članka, ne pruža im savjetodavne usluge, ne posjeduje njihove dionice niti od njih prima financijska sredstva. Također nije prijavila nikakve relevantne povezanosti osim svojeg akademskog zaposlenja, navodi se u originalnom tekstu.
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