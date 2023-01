VIDEO Ukrajinska ledena arena uništena u ruskom napadu

U napadu raketnim projektilima koji su u istočnoj Ukrajini u ponedjeljak izvele ruske snage uništena je ledena arena u gradu Družkivku u regiji Donjeck, izvijestila je Ukrajinska hokejaška federacija.

Ranije je objavljeno da je projektil pogodio grad i ranio dvije osobe. “Ruski okupatori su od početka rata uništili pet ledenih dvorana”, objavila je federacija na Telegramu, nabrojivši hokejaški stadion Družba u Donjecku, arene u Mariupolju i Melitopolu, Ledenu palaču u Sjeverodonjecku i sada arenu Altair u Družkivku.

Moraju se boriti protiv svog naroda: Kako Rusija putovnice koristi kao oružje

Ukrajinski hokejaški klub Donbas koji je Altair koristio od 2014. nakon što su proruski separatisti proglasili Donjecku Narodnu Republiku izvijestio je da je dvorana uništena u raketnoj paljbi.

Ta dvorana bila je mjesto održavanja ukrajinskih prvenstava, međunarodnih natjecanja i kulturnih događaja. Glavni menadžer kluba Fedor Ilyenko napisao je na Facebooku da je to mjesto bilo više od zgrade jer je bilo domaćin najveće ukrajinske škole hokeja i umjetničkog klizanja.

In #Russia, fire engines headed to the #Kursk Bearing Company АPZ-20. There were reports of explosions in the east of the city.#StandWithUkraine