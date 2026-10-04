Pronađeni ostaci nestalog medicinskog zrakoplova Gulfstream G100: Potraga za šest osoba traje

Zrakoplov tipa Gulfstream G100 izgubio je vezu s nadležnim službama tijekom leta s Bermuda za Boston, priopćila je obalna straža. Timovi za potragu nedaleko od obale otoka Nantucketa locirali su "područje s ostacima za koje je potvrđeno da pripadaju nestalom zrakoplovu”, navodi se u priopćenju.