Drama u bazi NATO-a: Srušio se vojni zrakoplov, stižu prve informacije o ozlijeđenima

via REUTERS / George Calin

Vojni zrakoplov srušio se u američkoj zračnoj bazi u zapadnoj Njemačkoj, objavile su u utorak lokalne vlasti, a prema dostupnim informacijama jedna je osoba ozlijeđena.

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Hitne službe upućene su u zračnu bazu Spangdahlem smještenu oko 160 kilometara zapadno od Frankfurta, blizu granice s Luksemburgom.

Vlasti okruga Bitburg-Prüm, u kojemu se baza nalazi, objavile su da u trenutačno ne mogu iznijeti više pojedinosti o incidentu.

Ni američka vojska još se nije oglasila o događaju.

U zračnoj bazi Spangdahlem stacionirana je eskadrila lovaca F-16 s oko 20 zrakoplova koji pružaju potporu operacijama američkog ratnog zrakoplovstva i NATO-a širom svijeta.

Smatra se jednom od najvažnijih zračnih baza američke vojske.

Američki lovac F-16 srušio se u blizini te baze tijekom rutinskog trenažnog leta u listopadu 2019., pri čemu se pilot uspio katapultirati prije udara.