Dva pilota poginula na zrakoplovnom mitingu u Grčkoj

AP Photo/Kallista Allaway

Grčki borbeni zrakoplov srušio se na zrakoplovnom mitingu u zračnoj bazi Tanagri oko 55 kilometara sjeverno od Atene, pri čemu su poginula oba pilota, izvijestile su u subotu novine To Proto Thema.

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Dva pilota zrakoplova F-4 Phantom izvučeni su mrtvi, navodi se u izvješću.

Uzrok nesreće još nije poznat. Događaj je odmah otkazan.

"Čuli smo strahovit prasak i odmah nakon toga vidjeli gusti crni dim", rekao je stanovnik za novine Kathimerini.

Athens Flying Week održava se svakog rujna u zračnoj bazi Tanagri već 12 godina.

Deseci vojno-civilnih zrakoplova i akrobatskih izvođača iz nekoliko zemalja uključujući Francusku, Austriju, Španjolsku i Italiju sudjelovali su na ovogodišnjem međunarodnom zrakoplovnom mitingu.

Njemačko ratno zrakoplovstvo također je bilo zastupljeno, sa zrakoplovima među kojima su bili Eurofighter Typhoon i Tornado.

Organizatori su rekli da u povijesti tog događaja nikad nije bilo nesreće.