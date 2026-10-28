MOŽE NOSITI BOJEVE GLAVE
Putin povukao potez koji će odjeknuti Europom: Rusija lansirala moćnu raketu
Rusija je lansirala interkontinentalnu balističku raketu Bulava, sposobnu nositi nuklearne bojeve glave, nekoliko sati nakon razgovora ruskog predsjednika Vladimira Putina s čelnicima Finske i Norveške o ratu u Ukrajini.
Rusko ministarstvo obrane objavilo je da je projektil lansiran s nuklearne podmornice u Ohotskom moru, na ruskom Dalekom istoku, te da je stigao do predviđenog cilja na poligonu Čiža u Arhangelskoj oblasti.
Raketa je preletjela oko 5470 kilometara, a poligon se nalazi nekoliko stotina kilometara od granica Norveške i Finske.
Putin razgovarao s čelnicima Finske i Norveške
Razgovor je održan u trenutku pojačanih diplomatskih napora za okončanje rata u Ukrajini, ali zasad nema naznaka konkretnog pomaka.
Stubb je razgovor opisao kao "otvoren i sadržajan", istaknuvši da rat izravno utječe na sigurnost Finske, Norveške i ostatka Europe.
"Mi smo susjedne zemlje Rusije. Ishod ovog rata izravno će utjecati na našu i širu europsku sigurnost. Za okončanje rata potrebni su izravni razgovori", poručio je finski predsjednik.
Norveški premijer upozorio je na razorne posljedice rata.
"Rat nosi goleme ljudske i materijalne troškove. Patnja i razaranje ostavit će posljedice na generacije. U razgovoru smo naglasili važnost deeskalacije", rekao je Støre.
Kremlj: Ruski interesi moraju biti uzeti u obzir
Kremlj je priopćio da je Putin dvojici čelnika poručio kako bi svaki dugoročni dogovor morao u potpunosti uzeti u obzir ruske interese. Istodobno je optužio Europsku uniju i NATO da svojim politikama produljuju sukob.
Izvor blizak Kremlju rekao je Reutersu da je Putin ponovio kako Rusija neće odustati od cilja preuzimanja kontrole nad cijelim ukrajinskim Donbasom.
Nakon razgovora Stubb i Støre kontaktirali su ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i izvijestili ga o razgovoru s Putinom. Zelenski je potom pozvao na konkretne korake prema smirivanju sukoba, uključujući pitanja energetike i infrastrukture.
Moskva tvrdi da je riječ o vojnoj vježbi
Rusko ministarstvo obrane lansiranje je predstavilo kao dio redovitih vojnih vježbi.
"Posada strateške nuklearne podmornice na nuklearni pogon Generalisim Suvorov, klase Borej-A projekta 955A, iz Pacifičke flote, u skladu s planom borbene obuke, lansirala je interkontinentalnu balističku raketu Bulava prema poligonu Čiža u Arhangelskoj oblasti", navelo je ministarstvo.
Dodali su da je "lansiranje rakete izvedeno iz potopljenog položaja u vodama Ohotskog mora".
Prema dostupnim podacima, ovo je tek treći put od 2020. da je interkontinentalna raketa lansirana iz Ohotskog mora prema poligonu Čiža.
Lavrov upozorava na moguću eskalaciju
Nakon razgovora Putina s nordijskim čelnicima, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je da se "ništa novo nije raspravljalo", upozorivši da bi se rat "vjerojatno mogao dodatno zaoštriti".
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