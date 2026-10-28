Što slijedi nakon neizvjesnih izbora u Izraelu? Ovo su četiri najizglednija scenarija

2. Drugi scenarij jest vlada nacionalnog jedinstva između Likuda i Yashara, potencijalno uz pragmatične dijelove Likuda koji bi prihvatili rotaciju premijerskog mjesta ili čak Netanyahuov odlazak. Racionalno gledano, to je izlaz iz pata: dva najveća bloka dijele sigurnosne stavove i zaobilaze arapske stranke, čime se neutralizira najeksplozivnija točka. Predsjednikm Isaac Herzog vjerojatno će aktivno raditi na tom rješenju. No prepreke su duboko osobne i političke: Eisenkot je cijelu kampanju izgradio na tvrdnji da je javnost odbacila Netanyahua, dok Netanyahu tvrdi da je pobijedio i odbija silazak s vlasti. Kompromis bi gotovo sigurno zahtijevao da Netanyahu odstupi ili prihvati rotaciju, a za to trenutno nema potvrde ni iz jednog izvora. Vjerojatnost ovog scenarija procjenjuje se na otprilike 25 posto, uz pritisak Washingtona i sigurnosnih struktura kao poticajni faktor.