Melania Trump: Putin mi je poslao pismo

Prva dama Melania Trump otkrila je da je tijekom intervjua u emisiji Mornings With Maria na Fox Businessu primila pismo ruskog predsjednika Vladimira Putina.
Melania Trump razgovarala je s voditeljicom Fox Businessa Marijom Bartiromo uoči izlaska svojeg dokumentarnog filma Melania. U intervjuu je govorila o svom fokusu na dobrobit djece, uključujući podršku ponovnom spajanju obitelji u Ukrajini, prenosi Newsweek.
Ukrajinske vlasti tvrde da su ruske vlasti tijekom rata, koji je započeo 2022. godine, otele desetke tisuća ukrajinske djece i odvele ih u Rusiju ili na područja Ukrajine pod ruskom kontrolom.
Što treba znati
Predsjednik Donald Trump sastao se s Putinom u kolovozu te mu je tom prilikom predao pismo Melanije Trump u kojem je skrenula pozornost na sudbinu ukrajinske djece koja su, prema navodima, nasilno odvojena od svojih obitelji. U ožujku 2023. Međunarodni kazneni sud (ICC) izdao je uhidbeni nalog za Putina zbog navodne otmice ukrajinske djece. Ruske vlasti tvrde da su djeca uklonjena iz ratnih zona radi njihove sigurnosti te su nalog nazvale „skandaloznim i neprihvatljivim“.
Prva dama rekla je Bartiromo da je u svom pismu pozvala Putina da zaštiti „nevinost“ djece rođene u Ukrajini.
"[Putin] mi je odgovorio pismom. Moj predstavnik je u kontaktu s njihovom stranom i još uvijek radimo na ponovnom ujedinjenju većeg broja djece“, rekla je. „Nadam se da ćemo uskoro ponovno postići velik uspjeh. Predivno je vidjeti svu tu djecu i roditelje, posebno sretnima. Naravno, svatko želi biti sa svojim djetetom.“
Nije otkrila što je točno Putin napisao u pismu.
U svom pismu Melania Trump navela je da svako dijete sanja o „ljubavi, mogućnostima i sigurnosti od opasnosti“.
„Kao roditelji, naša je dužnost njegovati nadu sljedeće generacije“, napisala je. „Kao vođe, odgovornost za zaštitu naše djece nadilazi udobnost nekolicine. Nedvojbeno moramo težiti stvaranju svijeta ispunjenog dostojanstvom za sve – kako bi se svaka duša mogla buditi u miru i kako bi budućnost bila u potpunosti zaštićena.“
Dodala je da su neka djeca „prisiljena nositi tihi smijeh“ te da Putin „sam može vratiti njihov melodični smijeh“.
„Štiteći nevinost te djece, učinit ćete više od služenja samo Rusiji — služit ćete cijelom čovječanstvu. Ta hrabra ideja nadilazi sve ljudske podjele, a vi, gospodine Putin, imate moć provesti ovu viziju jednim potezom pera, već danas“, napisala je.
