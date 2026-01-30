Melania Trump: Putin mi je poslao pismo

Predsjednik Donald Trump sastao se s Putinom u kolovozu te mu je tom prilikom predao pismo Melanije Trump u kojem je skrenula pozornost na sudbinu ukrajinske djece koja su, prema navodima, nasilno odvojena od svojih obitelji. U ožujku 2023. Međunarodni kazneni sud (ICC) izdao je uhidbeni nalog za Putina zbog navodne otmice ukrajinske djece. Ruske vlasti tvrde da su djeca uklonjena iz ratnih zona radi njihove sigurnosti te su nalog nazvale „skandaloznim i neprihvatljivim“.