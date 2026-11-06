Rusiji treba novo topovsko meso, Putinov čovjek dobio težak zadatak: Tko odbije prijeti mu odmazda

Ruska vojska već godinama trpi velike gubitke u ratu protiv Ukrajine, a sve je više naznaka da Kremlj mora pronaći nove izvore ljudstva kako bi održao postojeći intenzitet borbi. Iako se Putin zasad ustručava od nove opće mobilizacije, strah od nezadovoljstva stanovništva i mogućih pobuna ne znači da je odustao od popunjavanja vojnih redova.