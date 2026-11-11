"Sve termonuklearne bojeve glave, a one su standardni nuklearni arsenal u svijetu, obično su oko 110 kilotona. Takva bojeva glava ima u sebi oko 15 grama tricija i 15 grama deuterija. Deuterij nije problem, ali tricij treba proizvesti. Ako je triciju vrijeme poluraspada 12 godina, na polovici tog razdoblja - svake šeste godine otprilike, takva bojeva glava mora biti obnavljana. Tricij treba izvaditi i zamijeniti ga novim, a to puno košta. Isto je i s električnim instalacijama unutar bombe, posebno onima koje osiguravaju savršenu kuglastu imploziju plutonijske primarne bombe. Te instalacije treba provjeravati barem jednom godišnje i zamijeniti svakih pet do šest godina. Pa na kući instalacije treba zamijeniti svakih 30 godina i nitko ne vozi automobil star 30 godina, a ovdje se očekuje da nuklearna bomba proizvedena prije 30 i više godina savršeno funkcionira. Nema šanse. Ona mora ići u remont."