Champi
FOTO, VIDEO / Život na Tajvanu stao zbog supertajfuna
Život na gotovo cijelom Tajvanu u petak je stao uoči dolaska najjačeg udara tajfuna Champi koji se kreće prema otoku te bi, iako slabi, trebao donijeti olujne vjetrove i snažnu kišu.
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Champi je u jednom trenutku bio supertajfun i jedna od najsnažnijih ovogodišnjih oluja na Tihom oceanu. U njegovom središtu vjetrovi su dosezali brzinu do 191 kilometara na sat, priopćila je tajvanska meteorološka uprava (CWA).
2.35pm Current conditions in Ishigaki #typhoon #champi https://t.co/qXSQ7UnrHm— James Reynolds (@EarthUncutTV) October 23, 2026
CWA predviđa da će oluja proći tik uz sjeveroistok otočne države, pa skrenuti na sjever prema kineskoj obali, a potom prema južnom Japanu. Na Tajvanu je od posljedica oluje jedna osoba već poginula, a 94 su ozlijeđene, piše Reuters. Vlada je iz planinskih područja evakuirala gotovo 1300 ljudi.
Keadaan di Taiwan saat ini sedang bersiap menghadapi dampak Topan Champi (Typhoon Champi), yang membuat Badan Cuaca Sentral Taiwan (CWA) telah mengeluarkan peringatan daratan (land warning) resmi. https://t.co/pS5poxsoDO— jejeee. (@amourphelia) October 22, 2026
Obalni gradovi primili su upozorenja o udarima vjetra bržim od 150 km/h. Stanovnici su pozvani da odmah potraže sklonište.
Tajvanski meteorolozi navode da je radijus oluje oko 320 km, što je dovoljno veliko da prekrije većinu otoka. Upozorava se da bi oluja na Tajvanu mogla trajati dva dana.
Ministarstvo prometa priopćilo je da su za petak otkazana sva 262 domaća leta, kao i 717 međunarodnih.
Tajvan je općenito vrlo dobro pripremljen za tajfune, zbog čega je broj žrtava uvijek nizak, piše Reuters. Iako su češće ljeti, oluje znaju pogoditi tu državu i u jesen.
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