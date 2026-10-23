FOTO, VIDEO / Život na Tajvanu stao zbog supertajfuna

CWA predviđa da će oluja proći tik uz sjeveroistok otočne države, pa skrenuti na sjever prema kineskoj obali, a potom prema južnom Japanu. Na Tajvanu je od posljedica oluje jedna osoba već poginula, a 94 su ozlijeđene, piše Reuters. Vlada je iz planinskih područja evakuirala gotovo 1300 ljudi.