Xi: Ujedinjenje Tajvana s Kinom mora se ostvariti

KAZAKHSTAN'S PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

Povijesni se tijek ne može zaustaviti, izjavio je u četvrtak kineski predsjednik Xi Jinping, pozivajući na potpuno „ujedinjenje” Tajvana s matičnom domovinom i obećavajući da će se ono ostvariti mirnim putem, ne spominjući pritom mogućnost uporabe sile.

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Kina smatra demokratski uređeni Tajvan svojim teritorijem, unatoč snažnom protivljenju vlasti u Taipeiju takvoj tvrdnji, te je više puta ponudila model autonomije „jedna zemlja, dva sustava”, koji ne podržava nijedna veća tajvanska politička stranka.

Rješavanje tajvanskog pitanja „nepokolebljiva je povijesna misija” Komunističke partije Kine, rekao je Xi u govoru održanom u četvrtak u Velikoj dvorani naroda u Pekingu.

„Povijesni se tijek ne može zaustaviti”, dodao je Xi. „Potpuno ujedinjenje domovine mora se ostvariti i ono će se zasigurno ostvariti.”

Xi je to izjavio u govoru povodom 160. obljetnice rođenja revolucionarnog junaka Sun Yat-sena, koji je pomogao predvoditi pobunu 1911. godine kojom je okončana višestoljetna vladavina careva i carica.

Kina se drži načela „mirnog ujedinjenja i politike 'jedna zemlja, dva sustava'” te je spremna razgovarati s Tajvanom na temelju poštovanja „načela jedne Kine”, dodao je Xi.

Pritom je mislio na stajalište Pekinga prema kojem su obje strane Tajvanskog tjesnaca dio jedne države.

Svi Kinezi, uključujući i one na Tajvanu, trebali bi udružiti snage u zajedničkom protivljenju „separatističkim” snagama koje zagovaraju neovisnost Tajvana te raditi na mirnom razvoju odnosa između dviju strana Tajvanskog tjesnaca, dodao je Xi.

Tajvanska vlada nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar.

Kineska vojska svakodnevno djeluje u području oko Tajvana.

Prošlog mjeseca Tajvan je pozvao svoje građane da izbjegavaju sudjelovanje u kineskim događanjima povodom ovogodišnje obljetnice, uz obrazloženje da Kina iskrivljuje povijest Suna i njegovo nasljeđe.

Peking Suna smatra velikim nacionalnim junakom i domoljubom, kao i pretečom komunističke revolucije iz 1949. godine, nakon koje je poražena vlada Republike Kine bila prisiljena pobjeći na Tajvan, gdje se nalazi i danas.

Na Tajvanu se Sun službeno smatra „ocem nacije”, a njegov portret visi u uredu predsjednika. Ipak, njegova politička filozofija, poznata kao „Tri načela naroda”, više nije obvezna literatura za učenike.