Europa se ne može dogovoriti tko će pregovarati s Putinom: Potencijalna kandidatkinja mnogima je nepoželjna

A tu je i treći, najmanji tabor, koji podupire Kaju Kallas. Visoka predstavnica EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku bila bi očit izbor da nije njezina oštrog stava prema Rusiji, za koji neki diplomati smatraju da bi mogao odvratiti Kremlj od pregovora i učiniti je preprekom u diplomatskom procesu.