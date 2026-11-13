NESUGLASICE MEĐU ČELNICIMA
Europa se ne može dogovoriti tko će pregovarati s Putinom: Potencijalna kandidatkinja mnogima je nepoželjna
Pitanje tko govori u ime Europe nikada nije bilo važnije, no Europska unija na njega još nema odgovor. Čelnici EU-a, koji se u petak okupljaju u Dublinu, nastavit će raspravljati o tome tko bi ih trebao predstavljati u pregovorima o budućnosti Ukrajine, nakon dana obilježenog intenzivnim diplomatskim aktivnostima.
Dok administracija Donalda Trumpa pojačava napore kako bi posredovala u okončanju ruskog rata protiv Ukrajine, a Europa je možda uspjela osigurati mjesto za pregovaračkim stolom, nesuglasice oko toga tko će govoriti u ime Unije već prijete zasjeniti samit u irskoj prijestolnici, koji prvotno nije ni trebao biti posvećen Ukrajini.
"Mogli biste čak snimiti i televizijsku emisiju o tome", našalio se estonski premijer Kristen Michal u razgovoru za Politico u četvrtak, dajući naslutiti koliko su podjele među europskim čelnicima duboke.
Ruska invazija punog opsega započela je u veljači 2022. godine, a kako je Trumpov interes za posredovanje u postizanju mira tijekom vremena rastao i slabio, EU se našao potisnut na marginu pregovora, unatoč tome što preuzima sve veći dio financijskog tereta.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji se u četvrtak u Dublinu sastao s pedesetak čelnika država članica EU-a i drugih zemalja, upozorio je da Rusija nastoji preoblikovati europsku sigurnosnu arhitekturu te inzistirao na tome da europske vlade moraju imati pravo glasa u pregovorima.
Njegovo upozorenje uslijedilo je nakon dvodnevnih pregovora Rusije, Ukrajine i SAD-a u Abu Dhabiju, iz kojih je EU uglavnom bio isključen.
Trumpovi izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner o tom su pitanju ranije u četvrtak razgovarali s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi, nakon čega su navečer stigli u Dublin kako bi Zelenskom prenijeli svoja stajališta.
EU je jedinstven u stavu da, kao glavni podupiratelj Ukrajine, mora imati mjesto za pregovaračkim stolom, ali ne i oko toga koga bi trebao poslati. Diplomati i dužnosnici za Politico su izjavili da se Unija podijelila u najmanje tri tabora.
U prvom raste potpora predsjedniku Europskog vijeća Antóniju Costi, čija ga funkcija čini prirodnim kandidatom za predstavljanje Unije. U drugom su Francuska i Njemačka, koje se nerado odriču vlastitih mjesta za pregovaračkim stolom u korist Bruxellesa.
A tu je i treći, najmanji tabor, koji podupire Kaju Kallas. Visoka predstavnica EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku bila bi očit izbor da nije njezina oštrog stava prema Rusiji, za koji neki diplomati smatraju da bi mogao odvratiti Kremlj od pregovora i učiniti je preprekom u diplomatskom procesu.
Costa ima odgovornost prema državama članicama
Kada je riječ o predstavljanju Europe, postoji čovjek kojemu je to već dio službenih dužnosti.
Costa se među državama članicama EU-a sve više nameće kao najprihvatljiviji kandidat. Njegova institucionalna uloga daje mu mandat da predstavlja čelnike Unije na međunarodnoj pozornici, dok mu položaj i iskustvo bivšeg portugalskog premijera osiguravaju određenu neutralnost, rekao je europski diplomat koji je zbog osjetljivosti razgovora želio ostati anoniman.
Estonski premijer Michal bio je prvi čelnik koji je javno podržao Costu, rekavši za Politico da njegov "mandat dolazi izravno od Europskog vijeća", zbog čega je "odgovoran" državama članicama EU-a.
Talijanska premijerka Giorgia Meloni, koja je zatražila da se to pitanje uvrsti na dnevni red razgovora u petak, izjavila je da bi joj Costa bio prihvatljiv izbor. Podršku su mu u četvrtak, u izjavama novinarima, dali i čelnici Luksemburga i Poljske.
I sam Costa jasno je dao do znanja da EU na međunarodnoj razini predstavljaju njegove institucije, što znači upravo on.
Kallas je, međutim, znatno kontroverzniji izbor. Neki diplomati smatraju da bivša estonska premijerka, za koju je jedan dužnosnik EU-a svojedobno rekao da "jede Ruse za doručak", ne bi bila prihvatljiva sugovornica Kremlju.
"To je šala, zar ne?", komentirao je drugi europski diplomat mogućnost da Kallas predstavlja EU u pregovorima od iznimne važnosti, opisavši je kao "vjerojatno najgoru osobu koju biste mogli odabrati".
No drugi smatraju da je upravo njezina reputacija beskompromisne političarke prema Rusiji razlog zbog kojeg bi bila pravi izbor.
Pariz i Berlin nisu oduševljeni
Najveća prepreka izboru pregovarača možda ipak nije Putin, nego dvije najveće prijestolnice Europske unije.
Francuska i Njemačka vjerojatno neće podržati dogovor kojim bi Bruxelles dobio isključivo pravo predstavljanja Europe u pregovorima, izjavila su za POLITICO dvojica europskih diplomata i jedan dužnosnik EU-a.
Njemački kancelar Friedrich Merz u četvrtak je jasno izrazio protivljenje takvom rješenju, nazvavši sudjelovanje zemalja skupine E3 u pregovorima o Ukrajini "dobro uspostavljenim formatom".
"Na tom zadatku također surađujemo s pet predstavnika – iz Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Italije i Poljske. Ne vidim apsolutno nikakav problem u tome da tako i ostane", rekao je.
Ni Pariz nema mnogo razloga prepustiti svoje mjesto za pregovaračkim stolom. Francuska je stalna članica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda i posjeduje jedini nuklearni arsenal unutar EU-a, što joj daje diplomatski i vojni utjecaj koji nijedna institucija Unije ne može nadomjestiti.
To je za POLITICO izjavio francuski eurozastupnik Fabrice Leggeri iz Nacionalnog okupljanja, dodavši da "teško može zamisliti" Costu ili Kallas kako govore u ime Pariza.
"Francuska, Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo", odnosno zemlje skupine E3, "uvijek će ostati Francuska, Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo", ustvrdio je estonski premijer Michal, dodajući da ih ništa ne sprječava da bilateralno razgovaraju s Moskvom.
Međutim, kada je riječ o odlukama koje utječu na cijeli kontinent, moraju prihvatiti politiku temeljenu na konsenzusu.
"To je ono što Europska unija jest. To je temelj takve politike konsenzusa i održavanja zajedničkog stava svih članica prema Rusiji", rekao je.
Malo je vjerojatno da će čelnici EU-a na sastanku u petak službeno imenovati izaslanika, ali razgovori bi mogli rezultirati širim "razumijevanjem" načina na koji bi Europa trebala biti predstavljena, rekao je visoki dužnosnik EU-a.
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