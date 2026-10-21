UDARIO NA RUSKI VOJNI VRH
Šef ureda Zelenskog prozvao ruskog generala: "Obmanjuje Putina, uvjerava ga da je grad u Ukrajini pao..."
Kirilo Budanov, šef Ureda ukrajinskog predsjednika i član pregovaračkog izaslanstva, odbacio je ruske tvrdnje o zauzimanju Dobropilje u Donjeckoj oblasti, poručivši da grad ostaje pod ukrajinskom kontrolom, dok se istodobno vode pregovori o trajnom miru.
Oglas
Budanov se o situaciji u Dobropilji oglasio na Telegramu, u vrijeme novih razgovora s američkim predstavnicima u Norveškoj. Istaknuo je da su pregovori o trajnom miru teški, ali da takvo rješenje nije potrebno samo Ukrajini.
Upozorio je da je u takvim okolnostima važno postupati promišljeno, sagledavati stanje na terenu bez iskrivljavanja činjenica i iznositi točne informacije. Pritom je odbacio tvrdnje da su ruske snage preuzele kontrolu nad Dobropiljom.
"Ruski general obmanjuje Putina"
Ukrajinski dužnosnik prozvao je general-pukovnika Andreja Ivanaieva, zapovjednika ruskog vojnog grupiranja Centar, tvrdeći da ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu prikazuje netočnu sliku stanja na bojištu, prenosi Liga.net.
Prema Budanovu, Ivanaiev je već izvijestio o navodnom zauzimanju Dobropilje. Istodobno, tvrdi Budanov, ruski zapovjednik vrši pritisak na podređene i postavlja im nerealne ciljeve kako bi ostvarili rezultat koji bi potvrdio njegove tvrdnje.
"Činjenica je da je Dobropilja pod kontrolom Ukrajine i stoga nema govora o tome da su ruske snage zauzele ovaj ukrajinski grad", poručio je Budanov.
"Nikakve lažne izjave neće promijeniti stvarnost"
Govoreći o pregovorima koji se vode radi postizanja trajnog mira, Budanov je pozvao sve uključene strane da se vode stvarnim stanjem, a ne tvrdnjama koje ga iskrivljuju.
"U ovom teškom trenutku sve strane moraju postupati razborito, a to uključuje realnu procjenu situacije i prenošenje istinitih informacija", poručio je.
Dodao je da ukrajinske obrambene snage nastavljaju držati svoje položaje kako bi zaštitile ukrajinski teritorij i nacionalne interese.
"Nikakve lažne izjave neće promijeniti stvarnost", zaključio je Budanov.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas