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Europa strahuje da Trump jednostavno više voli Putina nego Zelenskog: Možda je stvar osobna
Nakon 20 mjeseci previranja u transatlantskim odnosima, dužnosnici Europske unije strahuju da američki predsjednik toliko ne voli ukrajinskog čelnika da nije spreman zauzeti se za pravedan mir.
Donald Trump ovoga je tjedna usputnom izjavom jasno dao do znanja da rat u Ukrajini ne smatra sukobom u kojem obje strane snose odgovornost.
„Rusija se, iskreno govoreći, ponašala sasvim u redu kad je riječ o Ukrajini”, rekao je američki predsjednik. „Nisu baš mnogo toga radili.”
Za stanovnike Kijeva, koji već tjednima trpe sve intenzivnije bombardiranje, i ukrajinske saveznike diljem Europe ta je izjava potvrdila sve rašireniji dojam da Sjedinjene Američke Države u ratu staju na stranu ruskog čelnika Vladimira Putina.
„Američki pregovarači već gotovo dvije godine pokušavaju prisiliti Ukrajinu na predaju”, rekla je u utorak pred Europskim parlamentom visoka predstavnica EU-a za vanjske poslove Kaja Kallas.
Dodala je da se Ukrajina dosad nije „predala pod Putinovim uvjetima” upravo zato što joj Europa pruža toliko veliku potporu.
Dok pokušavaju pronaći objašnjenje za najnoviji Trumpov zaokret protiv Ukrajine, neki europski dužnosnici i diplomati smatraju da su predsjednikove osobne sklonosti jednako važne kao i politički ciljevi njegove zemlje.
„Doista mislim da je riječ o nečemu osobnom”, rekao je David Lidington, bivši britanski ministar, danas ugledni suradnik Kraljevskog instituta za obrambene i sigurnosne studije (RUSI), jednog od vodećih sigurnosnih instituta u Londonu, piše POLITICO.
„Trump je egocentričan. Njegove osobne sklonosti diktatorima i autokratima, njegova želja da otvara poslovne prilike američkim tvrtkama... sve su to vrlo važni dijelovi njegove motivacije.”
S time se privatno slažu i dužnosnici EU-a.
"Trump ne voli Zelenskog"
„Trump ne voli Zelenskog. Jednostavno ga ne voli”, rekao je jedan vladin dužnosnik koji je pomno pratio obojicu čelnika.
„To otežava pridobivanje američke pomoći u postizanju mira. Kod Trumpa je sve racionalan poslovni dogovor, sve dok odjednom više nije.”
Diplomat jedne države članice EU-a, kojemu je, kao i drugim sugovornicima u ovom tekstu, zajamčena anonimnost, piše POLITICO, kako bi mogao govoriti o osjetljivim pitanjima, rekao je da bi nepredvidivi Trump mogao ponovno promijeniti mišljenje i odustati od svojih najnovijih poteza protiv Ukrajine.
Američki predsjednik mijenjao je stajališta o mnogim pitanjima, „osim o jednoj stvari”, rekao je diplomat.
„Čini se da podržava Ruse.”
„Kritizirao je Ukrajinu, EU i NATO, ali gotovo nikada nije rekao ništa kritično o Putinu. To je upadljivo. Moramo surađivati s administracijom koja, čini se, više od svega naginje Rusiji”, rekao je diplomat.
Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar.
Sve veći gubici
Za Ukrajinu i njezine europske saveznike pomisao da se Trumpovi osjećaji prema Zelenskom neće i ne mogu promijeniti vrlo je sumorna.
Nakon četiri i pol godine rata Kijevu ponestaje financijskih sredstava i sustava protuzračne obrane. Istodobno, zbog sve veće potpore populističkoj desnici u Europi, Ukrajina bi u mjesecima koji dolaze mogla ostati i bez dijela političke potpore.
Trumpov izaslanik Steve Witkoff sastao se u utorak u Oslu s ukrajinskim predsjednikom te čelnicima Norveške i Finske.
U srijedu bi trebao otputovati u Sankt Peterburg kako bi s ruskim vodstvom razgovarao o mirovnim prijedlozima, dok Bijela kuća snažno nastoji postići prekid vatre.
Trilateralni sastanak na vrhu?
Jedna od mogućnosti koja će biti ponuđena Putinu jest trilateralni sastanak na vrhu s Trumpom i Zelenskim.
Međutim, prethodni pokušaji da se ruskog predsjednika privoli na takav sastanak propali su, a diplomati EU-a ne vjeruju da Putin pokazuje iskrenu želju za prekidom vatre.
Upravo je to jedan od razloga zbog kojih je Trumpovo neprijateljstvo prema Zelenskom toliko problematično.
„Diljem Europe postoji jasan konsenzus da Putin ne želi mir”, rekao je drugi diplomat EU-a. „Na mir će ga trebati prisiliti.”
No umjesto da postavlja zahtjeve Putinu, Trump je pojačao pritisak na Zelenskog, čak i dok su ruski napadi na ukrajinske gradove ovoga mjeseca postajali sve intenzivniji.
Ukrajinski predsjednik osjeća taj pritisak, što je prošlog tjedna priznao svojim europskim kolegama tijekom zatvorenih sastanaka u Bruxellesu, prema riječima prvog diplomata.
U nizu izrazito kritičnih izjava posljednjih dana Trump je ustvrdio da Zelenskog „nije briga” i da „ne želi završiti ovaj rat” te da bi ga trebalo zamijeniti na čelu države ili na mjestu ukrajinskog pregovarača.
„Predsjednik Putin želio bi postići dogovor”, rekao je Trump.
„Predsjednik Zelenskij mogao je mnogo puta riješiti ovaj rat ili postići sporazum.”
Obračun u Ovalnom uredu
Trumpovo neprijateljstvo možda potječe još iz događaja tijekom njegova prvog mandata 2019. godine, kada je od ukrajinskog čelnika tražio pomoć u istrazi protiv Joea Bidena, koji je poslije pobijedio Trumpa na predsjedničkim izborima, smatra Lidington.
Niz neprijateljskih susreta u godinama koje su slijedile, uključujući onaj u Ovalnom uredu u veljači 2025., dodatno je učvrstio taj dojam, rekao je.
„Na onom zloglasnom sastanku u Bijeloj kući bilo je jasno da su Trump i potpredsjednik JD Vance unaprijed isplanirali javno ponižavanje Zelenskog. Već mi se tada činilo da u svemu postoji snažan osobni element”, rekao je Lidington.
„Mislim da postoji još jedan element. Ako pogledate ljude kojima se Trump pokušava približiti, to su uglavnom autokratski čelnici koji se predstavljaju kao snažni vođe, i pritom je riječ upravo o muškarcima”, dodao je.
Prisjetio se večere sa svjetskim čelnicima 2018. godine u Parizu, organizirane povodom stote obljetnice završetka Prvog svjetskog rata.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron i tadašnja njemačka kancelarka Angela Merkel zajedno su bili domaćini za glavnim stolom, ali Trump nije pokazivao zanimanje za neobvezan razgovor ni s jednim od njih, rekao je Lidington.
„Iz govora tijela bilo je prilično očito da je Trump prema njima nestrpljiv, a jedan od ljudi s kojima je doista želio razgovarati bio je turski čelnik Recep Tayyip Erdoğan, kao i drugi koji se više uklapaju u sliku snažnog vođe kakvu Trump voli stvarati o sebi”, primijetio je.
„Čudne priče”
Visoki dužnosnik jedne europske zemlje, upoznat s pregovorima o Ukrajini, rekao je da su Trumpovi motivi dijelom politički, dijelom povezani s procjenom mogućnosti ostvarivanja dobiti, a dijelom s osobnim odnosima.
„Trenutačno su usred izbornog ciklusa i treba im netko koga će okriviti za rast cijena”, rekao je dužnosnik.
„Općenito, Trump voli određene tipove ljudi i čelnika. Zapravo ima sklonost prema uspješnim i vedrim ljudima.”
Zelenskij je posljednjih dana upozorio da Ukrajina trpi sve više civilnih žrtava jer su Sjedinjene Države smanjile potporu, uključujući usluge Starlinka i Starshielda, koje Ukrajini pomažu u obrani od ruskih napada i planiranju vojnih operacija.
„Još uvijek nemamo objašnjenje za to, samo različite čudne priče”, rekao je Zelenskij u ponedjeljak američkim kongresnicima.
Ovoga mjeseca upozorenja američkih partnera o nadolazećim ruskim raketnim napadima nisu stizala kao inače.
Ukrajini također ponestaje projektila presretača za sustave Patriot, rekao je Zelenskij.
Pentagon nije objavio službeni komentar na ukrajinske pritužbe.
Promatračka misija Ujedinjenih naroda za ljudska prava u Ukrajini izvijestila je da je prošlog mjeseca diljem zemlje ubijeno 328 civila, a više od 2000 ih je ranjeno.
To predstavlja povećanje od 85 posto u odnosu na rujan 2025. godine.
UN je također objavio da su prva dva tjedna listopada bila među najsmrtonosnijima za civile u Ukrajini posljednjih godina, zbog sve intenzivnijih raketnih napada i napada bespilotnim letjelicama.
Prvi diplomat EU-a citiran u tekstu rekao je da su mnoge europske vlade nezadovoljne jer ih je Trump dosad isključivao iz svojih razgovora s Putinom.
„Vjerojatno postoji mnogo više komunikacije između Amerikanaca i Rusa nego što mi znamo”, rekao je diplomat.
Sastanak s Witkoffom održan u utorak u Norveškoj otvorio je mogućnost da se izravni razgovori s Putinom ponovno nađu na dnevnom redu, barem kada je riječ o Zelenskom.
„Danas je bio dobar dan za mir”, rekao je finski predsjednik Alexander Stubb nakon sudjelovanja na razgovorima u Oslu.
„Na sadržajnoj i tehničkoj razini zapravo smo ostvarili velik napredak daleko od očiju javnosti tijekom proteklih tjedan dana i sada imam osjećaj da se proces vratio na pravi put”, rekao je Stubb.
Dodao je da se proces ponovno kreće u dobrom smjeru.
„Nadajmo se da neće biti vraćanja unatrag.”
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