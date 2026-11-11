"ne vode se nikakvi pregovori"
Oštra poruka Irana Trumpu: "Nijedna čestica obogaćenog uranija neće napustiti zemlju"
Iran neće dopustiti izlazak nijedne čestice obogaćenog uranija iz zemlje, rekao je u srijedu šef iranske sigurnosti Mohsen Rezai, zaprijetivši posljedicama ako SAD ponovno napadne Islamsku Republiku.
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Rezai je govorio za libanonsku proiransku televiziju Al Majadin TV nakon što su američki dužnosnici svojim izjavama ublažili potrebu novih vojnih akcija protiv Irana.
Analitičari ističu da je američki predsjednik Donald Trump zauzeo pomirljiviji stav otkako su njegovi republikanci na izborima na sredini mandata prošli tjedan doživjeli potop, a ankete pokazale da je jedan od razloga bio protivljenje Amerikanaca ratu protiv Irana.
Rezai je rekao da se između Teherana i Washingtona trenutačno ne vode nikakvi pregovori.
Iranski vrhovni vođa naredio je da se uranij obogaćen do razine potrebne za izradu nuklearnog naoružanja ne smije slati u inozemstvo, otkrila su u svibnju dva visoka iranska izvora.
Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) procjenjuje da je Iran u trenutku izraelsko-američkih napada na nuklearna postrojenja u lipnju 2025. imao 440,9 kg uranija obogaćenog do 60 posto – što je razina znatno viša od one potrebne za civilnu upotrebu. Ne zna se koliko je materijala 'preživjelo' napade.
Izrael, Sjedinjene Države i druge zapadne zemlje već dugo optužuju Iran da nastoji razviti nuklearno oružje, što Teheran odlučno odbacuje, piše Reuters.
Washington poručuje da nuklearno pitanje mora biti na početku bilo kakvih pregovora s Iranom o okončanju rata.
Iran je Sjedinjenim Državama preko Katara poslao prijedlog u vezi s nuklearnim programom, o kojem će se raspravljati tek nakon što Washington ispuni sedam zahtjeva koje je iznio Teheran, izjavio je prošlog tjedna za Reuters visoki iranski dužnosnik.
Teheran, između ostalog, traži prekid neprijateljstava na svim frontama, uključujući Libanon, ukidanje pomorske blokade i sankcija Iranu, odmrzavanje iranske imovine, smanjenje američke vojne prisutnosti u regiji i odštetu za ratnu štetu.
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