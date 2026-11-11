Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) procjenjuje da je Iran u trenutku izraelsko-američkih napada na nuklearna postrojenja u lipnju 2025. imao 440,9 kg uranija obogaćenog do 60 posto – što je razina znatno viša od one potrebne za civilnu upotrebu. Ne zna se koliko je materijala 'preživjelo' napade.