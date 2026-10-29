Može li Sánchez preživjeti najnoviju krizu u Španjolskoj?

Violeta Santos Moura/REUTERS

Najmanje 68 ljudi poginulo je, a više od 100 ih je ozlijeđeno u sudaru dvaju brzih vlakova južno od Madrida u srijedu, priopćila je regionalna vlada Kastilje-La Manche. Nesreća se već opisuje kao jedna od najsmrtonosnijih željezničkih katastrofa u povijesti Španjolske.

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Španjolski premijer Pedro Sánchez izjavio je da je "šokiran” nesrećom te da je u stalnom kontaktu s ministrom prometa i predsjednikom autonomne zajednice Kastilje-La Manche. Obećao je i temeljitu istragu katastrofe.

"Neprihvatljivo je da Španjolska u istoj godini doživi dvije ovakve nesreće”, poručio je.

Nesreća u srijedu dogodila se samo devet mjeseci nakon sudara dvaju brzih vlakova u blizini južnog španjolskog grada Adamuza, u kojem je poginulo 46 ljudi, što je izazvalo ozbiljnu zabrinutost za sigurnost željezničkog prometa u zemlji, piše Euronews.

"Jasno je da ćemo, ako bude potrebno dodatno ojačati sigurnost kako bismo vratili povjerenje u naš željeznički sustav, to i učiniti”, dodao je Sánchez.

Saveznici iz cijele Europe izrazili su sućut i podršku.

"Europa tuguje s vama”, poručila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen nakon nesreće.

Može li Sánchez politički preživjeti?

Nesreća otvara nova pitanja o tome može li Sánchez politički preživjeti prijevremene izbore koje je raspisao za kraj studenoga, nakon migracijskog skandala u Ceuti i stambene krize koja je potresla zemlju.

"Španjolska ima pravo znati što se događa s njezinom infrastrukturom”, izjavio je u srijedu čelnik oporbe Alberto Núñez Feijóo, inzistirajući na tome da nesreća zahtijeva „hitnu vladinu, ali i pravosudnu istragu, uz korištenje svih raspoloživih resursa i bez ikakvog uplitanja”.

Desna oporba, kojoj ankete daju mogućnost osvajanja parlamentarne većine i preuzimanja vlasti nakon izbora, različito je reagirala na tragediju.

Dok je Feijóo u početku pozivao na „oprez i poštovanje”, njegova Narodna stranka (PP) kasnije je u srijedu zauzela oštriji stav, objavivši na društvenoj mreži X poruku: „DOSTA JE!”

Posljednjih tjedana činilo se da socijalistički premijer Sánchez smanjuje zaostatak za čelnikom konzervativne Narodne stranke Albertom Núñezom Feijóom. U kampanji je nastojao istaknuti svoju karizmu, a u središte političke rasprave staviti stambenu krizu i druga socijalna pitanja uoči izbora zakazanih za 29. studenoga.

Međutim, nesreća u srijedu narušila je taj dojam političkog zamaha, preusmjerivši pozornost na Sánchezove rezultate u upravljanju javnim službama i kriznim situacijama. Istodobno je oslabila njegovu poruku da aktualna vlada poboljšava svakodnevni život španjolskih građana, prenosi Politico.

Krajnje desna stranka Vox odmah je krenula u napad, najavivši da će tražiti pravnu odgovornost vlade za nesreću, optužujući je za „propadanje infrastrukture i institucija”.

Različite reakcije upućuju na to kako bi dvije oporbene stranke mogle pokušati iskoristiti katastrofu za širu kritiku Sánchezove vlade.

Dok PP suzdržanijim pristupom nastoji pridobiti birače političkog centra, Vox se izravnim napadima na vladu obraća krajnje desnim biračima.

Obje stranke ostavile su otvorenom mogućnost zajedničkog formiranja vlade ako izborni rezultati to budu zahtijevali.

Jedan socijalistički zastupnik, koji je za Politico govorio pod uvjetom anonimnosti kako bi mogao slobodno iznijeti svoje mišljenje, rekao je da nesreća „neizbježno mijenja tijek kampanje i predstavlja udarac za Sáncheza”.

"Mijenja temu političke rasprave i oporba će to, naravno, iskoristiti, baš kao što je iskoristila i nesreću u Adamuzu”, dodao je zastupnik.