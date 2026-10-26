IZBORNI ODJECI
Što Vučićev poraz znači za Srbiju i Europu? Guardian piše o početku nove političke ere
Poraz Aleksandra Vučića na izvanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji otvorio je put velikim političkim promjenama, a pobjeda studentskog pokreta mogla bi imati dalekosežne posljedice i izvan granica zemlje, piše britanski Guardian.
Britanski list ocjenjuje da je nakon više od desetljeća Vučićeve dominacije srpskom politikom otvorena mogućnost početka nove političke ere. Posebno ističe rekordnu izlaznost birača i činjenicu da je studentski pokret, nastao iz prosvjeda protiv vlasti, uspio prerasti u političku snagu koja bi mogla preuzeti upravljanje državom.
Pobjeda koja bi mogla potaknuti prosvjedne pokrete diljem Europe
Guardian smatra da bi uspjeh srbijanskih studenata mogao imati snažan odjek diljem Europe, dajući novi zamah mladima i studentskim pokretima koji su posljednjih godina organizirali prosvjede u brojnim europskim gradovima.
Izbori u Srbiji, navodi list, pratili su se i u širem europskom kontekstu, kao dio niza političkih nadmetanja u kojima se autoritarna desnica suočava s prodemokratskim snagama.
Vučićevo brzo priznanje poraza Guardian uspoređuje s postupkom njegova političkog saveznika Viktora Orbána, koji je šest mjeseci ranije priznao izborni poraz u Mađarskoj.
Takav razvoj događaja, prema ocjeni britanskog lista, potaknuo je nade u demokratsku obnovu srednje Europe.
Što promjena vlasti znači za Srbiju?
Za Srbiju, koja ima status kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji, izborni rezultat mogao bi označiti početak dubokih institucionalnih i političkih promjena.
Guardian podsjeća da je studentski pokret nastao nakon urušavanja nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu u studenome 2024., kada je poginulo 16 ljudi. Tragedija je potaknula prosvjede zbog korupcije i zahtjeve za odgovornošću institucija, koji su postupno prerasli u širok pokret protiv vlasti.
Studenti su potom odlučili sudjelovati na izborima, okupivši na svojoj listi sveučilišne profesore, sportaše, poljoprivrednike i druge predstavnike društva. Biračima su obećali obnovu gospodarstva i demokratskih institucija.
Njihov uspjeh Guardian smatra posebno značajnim jer su se suprotstavili političkom sustavu u kojem je Vučićev SNS godinama imao snažan utjecaj na medije i državne institucije.
Od prosvjeda do preuzimanja odgovornosti za državu
Britanski list ističe da su studenti tijekom kampanje uspjeli proširiti podršku izvan velikih gradova. Obilazili su ruralna područja, tradicionalno smatrana uporištima SNS-a, razgovarali s građanima i predstavljali se kao alternativa dotadašnjem političkom establišmentu.
Prema podacima CeSID-a i Ipsosa, izlaznost je do 19 sati dosegnula 67,6 posto, što je najviše od raspada Jugoslavije 1992. godine.
Guardian pritom podsjeća da su kampanju i izborni dan obilježile zabrinutosti zbog pritisaka na birače, privođenja aktivista i prijavljenih izbornih nepravilnosti.
Iako pobjeda otvara mogućnost političkog zaokreta, pred studentskim pokretom sada je zahtjevan zadatak pretvaranja prosvjednih zahtjeva u konkretne reforme i upravljanje državom.
"Večeras slavimo pobjedu, sutra gradimo budućnost", poručio je u izbornoj noći Radomir Saičić, profesor Sveučilišta u Beogradu, govoreći u ime studenata.
Upravo ta poruka sažima izazov koji, prema Guardianovoj analizi, slijedi nakon povijesnih izbora: hoće li politička promjena u Srbiji donijeti i stvarnu obnovu demokratskih institucija te postati poticaj sličnim pokretima u ostatku Europe.
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