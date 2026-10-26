Što Vučićev poraz znači za Srbiju i Europu? Guardian piše o početku nove političke ere

Guardian podsjeća da je studentski pokret nastao nakon urušavanja nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu u studenome 2024., kada je poginulo 16 ljudi. Tragedija je potaknula prosvjede zbog korupcije i zahtjeve za odgovornošću institucija, koji su postupno prerasli u širok pokret protiv vlasti.