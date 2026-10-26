emotivno obraćanje
Dijana Hrka nakon Vučićeva poraza: "Otišlo je zlo, ne može se više vratiti nešto gore"
Dijana Hrka, majka jednog od stradalih mladića u padu nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, emotivno je reagirala na izborni poraz Aleksandra Vučića. Poručila je da je dvije godine čekala ovaj trenutak te da sada očekuje odgovornost svih koje smatra krivima za tragediju.
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"Hvala svima. Ovo je pobjeda svih nas, ovo je tek početak onoga što trebamo napraviti. Ja sam dvije godine čekala. Tresem se kao prut na vodi, ne mogu govoriti", rekla je vidno potresena Hrka.
Istaknula je da nakon političkih promjena očekuje utvrđivanje odgovornosti za tragediju u Novom Sadu.
"Dvije godine čekala sam ovaj trenutak da padnu i sada očekujem da će svi odgovarati, naravno, i Aleksandar Vučić, Zorana Mihajlović i Milorad Dodik. To su tri glavna krivca", izjavila je Hrka.
"Ovo je naša pobjeda, ovo je pobjeda naše djece. Ne znam što bih rekla, ali na neki sam način sretna. Otišlo je zlo, ne može se više vratiti nešto gore", dodala je.
"Može ih on pomilovati, ali ja neću"
Novinar ju je potom upitao o navodima da je Aleksandar Vučić, prije odlaska s Andrićeva vijenca, pomilovao određene osobe čiji identitet još nije poznat.
Na pitanje vjeruje li da bi među pomilovanima mogli biti i odgovorni za pad nadstrešnice, Hrka je odgovorila da neće prihvatiti mogućnost da odgovorni izbjegnu kaznu.
"Može ih on pomilovati, ali ja neću. Zbog ovoga neću. Nikada neću dopustiti da itko od njih bude pomilovan. Nadam se da se sve to može poništiti i da ih sve možemo kazniti. Ako neće zakon, ja ću", poručila je.
Dodala je da je spremna nastaviti borbu za pravdu, bez obzira na posljedice.
"Pa neka sa mnom bude što bude, ja više nemam što izgubiti. Dvije godine provela sam na ulici kako bih zbog ovog imena i zbog svog djeteta sve njih strpala u zatvor. Neću dopustiti da ih netko oslobodi", zaključila je Hrka.
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