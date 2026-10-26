Srpski odvjetnik otkrio kakve je informacije dobio iz Vučićeva SNS-a: "Pripremali su različite scenarije"

"Bilo je potpuno jasno da je doživio ne mali, nego težak poraz. U tom trenutku Ćacilend, koji je upravo bio popunjen kako bi došlo do sukoba s građanima, gubio je smisao. Odlučio se za drugu opciju – priznati izborne rezultate. Znam da su neki diplomati već čestitali Studentskoj listi. Istupio je jer je shvatio da je sve odlučeno. Zaključio je da je za njega bolje da sve završi mirno nego da dođe do nasilja, jer je pitanje kako bi takvo nasilje završilo za njega i njegove ljude", rekao je Prelević.