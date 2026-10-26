RAZLIKA JE BILA PREVELIKA
Srpski odvjetnik otkrio kakve je informacije dobio iz Vučićeva SNS-a: "Pripremali su različite scenarije"
Odvjetnik Božo Prelević izjavio je za N1 da je Srpska napredna stranka (SNS) tijekom jučerašnjih izbora razmatrala različite scenarije, uključujući manipulacije glasovima i izazivanje sukoba, ali da velika prednost Studentske liste nije ostavila prostora za njihovu provedbu.
Prelević je tijekom gostovanja na N1 Srbija rekao da je izborni rezultat posljedica dugogodišnjeg nezadovoljstva građana, kod kojih se, kako kaže, probudio "instinkt za preživljavanje".
"Srbija se oslobodila nakon duge i teške bolesti, jednog raka koji je razarao i društvo i državu, sukobljavao građane i prizivao rat", rekao je.
Istaknuo je da ga posebno raduje što je izborni dan završio bez većeg nasilja.
"Drago mi je što Aleksandar Vučić jučer nije naredio izborne manipulacije. Oni u Areni bili su spremni za to, ali razlika od 500.000 glasova nije im dopuštala da manipulacijama promijene rezultat", ustvrdio je Prelević.
"Bili su iznenađeni izlaznošću"
Prelević tvrdi da raspolaže informacijama iz SNS-a prema kojima je stranačko vodstvo bilo izrazito iznenađeno velikim odazivom birača.
"Već oko 15 sati imali su projekcije da bi izlaznost mogla dosegnuti 71 posto. Pripremali su različite scenarije. Jedan je uključivao obranu institucija, manipulaciju znatnim brojem glasova u Areni i izazivanje sukoba. Međutim, razlika od 500.000 glasova bila je prevelika da bi je mogli nadoknaditi čak i manipulacijama", rekao je.
Prema njegovoj ocjeni, oko 17 sati postalo je jasno da SNS gubi izbore, ne samo u velikim gradovima nego i u manjim sredinama.
"Pitanje je kao bi sve završilo za Vučića da je bilo nasilja"
Smatra da je bilo i poziva diplomata iz SAD-a i Europske unije.
"Bilo je potpuno jasno da je doživio ne mali, nego težak poraz. U tom trenutku Ćacilend, koji je upravo bio popunjen kako bi došlo do sukoba s građanima, gubio je smisao. Odlučio se za drugu opciju – priznati izborne rezultate. Znam da su neki diplomati već čestitali Studentskoj listi. Istupio je jer je shvatio da je sve odlučeno. Zaključio je da je za njega bolje da sve završi mirno nego da dođe do nasilja, jer je pitanje kako bi takvo nasilje završilo za njega i njegove ljude", rekao je Prelević.
Smatra da je Vučić, suočen s takvim rezultatom, odlučio priznati poraz kako bi izbjegao moguću eskalaciju nasilja. Pritom je izrazio iznenađenje što je Vučić priznao izborni rezultat, ali je upozorio da su nakon čestitke Studentskoj listi ponovno uslijedile optužbe i uvrede.
"Ne smije biti osobne osvete"
Prelević je naglasio da izborna pobjeda predstavlja tek početak promjena te da je sada ključno uspostaviti neovisne institucije, slobodne medije i vladavinu prava.
"Ovo nije samo pobjeda Studentske liste, nego i pobjeda građana. Studentska lista pobijedila je na izborima, ali građani su glasali za nju", poručio je.
Posebno je upozorio na opasnost od revanšizma i pozvao građane da ne pribjegavaju osobnim osvetama.
"Znam da su ljudi u crnim kapuljačama nanijeli mnogo zla građanima, ali mnogo je važnije graditi vladavinu prava i institucije. Volio bih da budu mnogo pametniji nego što je DOS bio 5. listopada", rekao je.
Zaključio je da je presudila odlučnost građana da više ne trpe poniženja te da nova vlast mora pokazati kako se Srbija može urediti kao demokratska država u kojoj zakoni vrijede jednako za sve.
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