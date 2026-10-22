dani u parkovima i knjižnicama
Tajni dvostruki život nezaposlenih Kineza
U Kini sve više nezaposlenih ljudi glumi da i dalje odlaze na posao kako bi od obitelji prikrili gubitak zaposlenja. Umjesto na radnome mjestu, dane provode u parkovima, knjižnicama i trgovačkim centrima, a na društvenim mrežama razmjenjuju savjete o tome kako izbjeći neugodna pitanja članova obitelji.
Fotografija ručka pripremljenog kod kuće zamalo je razotkrila tajnu 32-godišnje Kineskinje Coco Li. Bivša zaposlenica državne tvrtke za nekretnine namjeravala ju je podijeliti u obiteljskoj grupi za dopisivanje, ali se u posljednjem trenutku predomislila. Njezina bi se majka, naime, mogla zapitati zašto je usred radnog dana kod kuće, piše agencija Reuters.
"Mama bi upala u beskonačan krug tjeskobe"
Li je jedna od brojnih Kineza koji od obitelji skrivaju da su nezaposleni. Time žele izbjeći zabrinutost svojih bližnjih i pritisak koji često slijedi nakon otkrivanja gubitka posla. Stanje na kineskom tržištu rada sve je teže, a pronalaženje novog zaposlenja sve zahtjevnije.
"Mama bi upala u beskonačan krug tjeskobe i na kraju svoju zabrinutost prenijela na mene", rekla je za Reuters Li, koja je prije više od šest mjeseci dala otkaz zbog prevelikog opterećenja na poslu i nedostatka priznanja za svoj rad. Dodala je da majčina zabrinutost "zapravo ne bi riješila moj problem".
Koliko je pojava prikrivanja nezaposlenosti raširena u Kini, pokazuju i brojne reakcije na društvenim mrežama.
Objave sa savjetima o tome gdje provesti dan, kako izbjeći pitanja rodbine o poslu i kako održavati privid zaposlenosti prikupile su više od 70 milijuna pregleda na kineskoj aplikaciji RedNote, sličnoj Instagramu. Na Douyinu, kineskoj inačici TikToka, slični sadržaji dosegnuli su čak 610 milijuna pregleda.
Analitičari smatraju da ta pojava odražava sve veće probleme na kineskom tržištu rada. Proizvođači se zbog oštre konkurencije suočavaju s pritiskom na snižavanje cijena i smanjivanje broja zaposlenih, dok preostalim radnicima nameću sve veći opseg posla.
Na zapošljavanje negativno utječu i dugotrajna kriza na tržištu nekretnina, ograničena financijska sredstva lokalnih vlasti, automatizacija te ubrzano uvođenje umjetne inteligencije.
Diana Fu, izvanredna profesorica kineske politike na Sveučilištu Cornell, objasnila je za Reuters da pretvaranje da imaju posao nezaposlenima može pomoći da očuvaju ugled i dostojanstvo. Istodobno takvo ponašanje može ublažiti kolektivno nezadovoljstvo i tako pridonijeti društvenoj stabilnosti.
Umjesto na posao odlaze u parkove i trgovačke centre
Na društvenim mrežama nižu se savjeti o tome kako provesti dan izvan kuće, a da članovi obitelji ne posumnjaju da je osoba nezaposlena. Neki vrijeme provode u parkovima, knjižnicama, kafićima i trgovačkim centrima.
Na sličan su način gubitak posla od svojih obitelji skrivali i neki zaposlenici u Japanu i Južnoj Koreji tijekom azijske financijske krize 1990-ih godina. Među onima koji od obitelji skrivaju nezaposlenost nalazi se i 28-godišnja Susan Sun. Krajem prošle godine izgubila je posao u jednoj internetskoj tvrtki, ali to nije rekla ukućanima, piše Reuters.
Pretvaranje je postalo još zahtjevnije u svibnju, kada su se njezina majka i očuh doselili k njoj u milijunski grad Chongqing kako bi pronašli posao. Otad svakog dana mora izaći iz kuće prije devet sati ujutro i vratiti se tek nakon šest sati navečer.
Sun živi od mjesečne naknade za nezaposlene u iznosu od 1864 juana, odnosno približno 248 eura, te ostatka otpremnine. Kako kaže, zadovoljna je svojim skromnim životom bez zaposlenja, a jedini pritisak koji osjeća dolazi od roditelja, navodi Reuters.
U Kini stopa nezaposlenosti trenutačno iznosi 5,2 posto.
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