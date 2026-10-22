Tajni dvostruki život nezaposlenih Kineza

"Mama bi upala u beskonačan krug tjeskobe i na kraju svoju zabrinutost prenijela na mene", rekla je za Reuters Li, koja je prije više od šest mjeseci dala otkaz zbog prevelikog opterećenja na poslu i nedostatka priznanja za svoj rad. Dodala je da majčina zabrinutost "zapravo ne bi riješila moj problem".