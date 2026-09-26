Kina u New Yorku kritizirala Trumpovu politiku zbog Irana i Kube: "Velike sile imaju posebnu odgovornost"

Trump je tijekom razgovora u Washingtonu upozorio Xija da Kina ne bi trebala pružati potporu Iranu. Upozorenje je uslijedilo nakon izvještaja prema kojima je Peking Iranu isporučio prijenosne protuzračne raketne sustave te da je Teheran uz kinesku pomoć pronašao načine za zaobilaženje sankcija pri prodaji nafte.