SNAŽNA PORUKA
Kina u New Yorku kritizirala Trumpovu politiku zbog Irana i Kube: "Velike sile imaju posebnu odgovornost"
Kina je s govornice Opće skupštine Ujedinjenih naroda kritizirala poteze Sjedinjenih Američkih Država prema Iranu i Kubi, iako Washington nije izravno spomenut.
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Kineski potpredsjednik Han Zheng poručio je da se mora poštovati suverenitet zemalja Perzijskog zaljeva, a od "relevantne zemlje" zatražio je da prekine prijetnje Kubi te ukine blokadu i sankcije.
Washington posljednjih mjeseci provodi kampanju pritiska na Kubu kojom je u velikoj mjeri onemogućena isporuka nafte toj zemlji. Istodobno, američki rat protiv Irana počeo je američko-izraelskim napadima u veljači, navodi Reuters.
"Velike sile imaju posebnu odgovornost za očuvanje međunarodnog mira i sigurnosti. Moraju predvoditi u poštovanju pravila, podržavati vladavinu prava i činiti ono što je ispravno", rekao je Han.
"Kina smatra da se suverenitet i sigurnost zemalja na Bliskom istoku, uključujući Zaljev, moraju poštovati", dodao je.
Njegove poruke iz UN-a znatno su se razlikovale od prijateljske atmosfere koja je obilježila početak tjedna, kada je američki predsjednik Donald Trump u Bijeloj kući ugostio kineskog čelnika Xi Jinpinga. Posjet su pratili preleti vojnih zrakoplova i raskošna državna večera.
Trump je tijekom razgovora u Washingtonu upozorio Xija da Kina ne bi trebala pružati potporu Iranu. Upozorenje je uslijedilo nakon izvještaja prema kojima je Peking Iranu isporučio prijenosne protuzračne raketne sustave te da je Teheran uz kinesku pomoć pronašao načine za zaobilaženje sankcija pri prodaji nafte.
Američki veleposlanik u Kini je izjavio da je Trump dobio jamstva da Peking neće pružati takvu pomoć Iranu.
Kina traži ukidanje blokade Kube
Han se u govoru posebno osvrnuo i na američku politiku prema Kubi.
"Kina poziva relevantnu zemlju da odmah prestane s prijetnjom silom protiv Kube te da odmah i u potpunosti ukine blokadu i sankcije", poručio je.
Kuba se istodobno suočava s ozbiljnom energetskom krizom. Početkom rujna njezina elektroenergetska mreža potpuno se urušila, zbog čega je cijela zemlja ostala u mraku, a milijuni stanovnika bez električne energije.
Kubanski zastarjeli elektroenergetski sustav već je godinama opterećen nedostatkom goriva i dotrajalom infrastrukturom. Situaciju je dodatno pogoršala američka blokada uvoza nafte uvedena u siječnju, nakon koje su redukcije električne energije postale izraženije, a ispadi elektroenergetske mreže učestaliji.
Kineski potpredsjednik u UN-u je Kinu nastojao predstaviti kao pouzdanog međunarodnog partnera i zagovornika interesa zemalja u razvoju.
"Kina smatra da su sve zemlje, velike ili male, ravnopravne članice međunarodne zajednice i da bi se o svjetskim pitanjima svi trebali dogovarati putem konzultacija", zaključio je Han.
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